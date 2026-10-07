Россия готовит ИПСО по ситуации в оккупированных Олешках: СБУ выступила с предупреждением

Военные показали, как сейчас...

Россия готовит ряд информационно-психологических операций, связанных с ситуацией в оккупированных Олешках в Херсонской области. В частности, оккупанты будут заставлять жителей города на видео обвинять Украину в гуманитарной катастрофе.

Неотъемлемой частью оккупационного "видеопродукта" должны стать слова благодарности жителей города Олешки в адрес государства-агрессора и его армии. О намерениях врага стало известно в Службе безопасности Украины.

Россия готовит ИПСО по Олешкам

В СБУ предупредили, что РФ в настоящее время активно готовит ряд информационно-пропагандистских операций в отношении ситуации во временно оккупированных Олешках. Данные об этом получила контрразведка Службы.

Согласно оперативной информации, оккупанты в одном из российских подразделений получили приказ подготовить серию "компрометирующих" интервью с жителями временно захваченного города.

"В этих роликах, по замыслу противника, местные жители обязательно должны: обвинить Силы обороны Украины в постоянных обстрелах и блокаде города; дискредитировать решения военно-политического руководства нашего государства; выразить положительное отношение и благодарность военным страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Олешки на карте боевых действий. Источник: DeepState

Осуществить ИПСО оккупанты планируют до начала ноября этого года.

В СБУ подчеркнули, что враг пытается компенсировать отсутствие успехов на поле боя активизацией работы в украинском тылу: усилия врага, направленные на подрыв психоэмоционального состояния украинцев и дестабилизацию ситуации внутри страны, значительно возросли.

Чтобы не дать врагу достичь желаемого, в СБУ призвали украинцев:

критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации;

появлению подобной "сенсационной" информации; не доверять публикациям вражеских или пророссийских Telegram-каналов;

вражеских или пророссийских Telegram-каналов; не распространять непроверенные данные;

данные; использовать информацию исключительно из официальных источников.

Военные показали, как сейчас... Источник: Скриншот из видео Развернуть

"СБУ систематически противодействует попыткам российских спецслужб и военных проводить информационно-психологические операции против Украины. Служба продолжает своевременно раскрывать замыслы противника и принимать комплексные меры по их нейтрализации", – подытожили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала вражеского агента. Злоумышленник корректировал российские удары по Киеву в сентябре.