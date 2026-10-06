Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский созвал совещание и дал важные поручения

Россия готовится к новому массированному удару по Украине, о чем украинское руководство получило свежую информацию от разведки. Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторную конференцию с военными, правительственными чиновниками и руководителями ключевых служб и поручил подготовить необходимые меры противодействия.

Об этом Зеленский сообщил по итогам совещания. В ходе совещания особое внимание уделили защите украинского неба и прикрытию ключевых объектов.

Министр обороны и командующий Воздушными силами доложили о распределении средств противовоздушной обороны и организации рубежей прикрытия определенных объектов.

"Необходимую амуницию для F-16, средства перехвата, противоракеты обеспечиваем", — заявил президент.

В то же время самой сложной проблемой остается обеспечение Украины средствами для борьбы с баллистическими ракетами. Зеленский подчеркнул, что поставки такого вооружения зависят от международных партнеров.

Селекторное совещание. Источник: Telegram-канал президента.

"Самое сложное — это противоракетная оборона, и наличие этих поставок зависит исключительно от партнеров. Мы работаем с ними на ежедневной основе", — сказал президент.

Во время селекторного совещания также обсудили российские удары по медицинским учреждениям. В течение суток под атакой оказались больницы в Краматорске и Кривом Роге.

Зеленский отметил, что украинские службы оперативно реагируют на последствия таких атак.

"Службы сработали, и важно, что во всех наших регионах на каждую такую ситуацию следует оперативная реакция ГСЧС Украины", – подчеркнул президент.

Отдельно на совещании рассмотрели ситуацию с украинской логистикой. Члены правительства совместно с представителями областной власти подготовили дополнительные решения в ответ на действия России.

Телеконференция. Источник: Telegram-канал президента.

Определены сроки выполнения значительной части поставленных задач, а первоочередные меры уже реализуются.

"Сегодня получили обновленную информацию от разведки о подготовке россиян к массированному удару. Готовим меры противодействия", — заявил глава государства.

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