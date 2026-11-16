Россия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозе

Россия не отказалась от намерений атаковать энергетические объекты и критическую инфраструктуру Украины. Киев уже несколько дней получает информацию о подготовке очередного вражеского удара.

Об этом представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона. Он добавил, что Украина ожидает от международных партнеров усиления противовоздушной обороны и поставок дополнительных боеприпасов и ракет.

"Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар. Здесь ничего удивительного нет. Они не отказались от своих планов бить по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры", – сообщил Игнат.

Партнеры должны усилить защиту украинского неба

По словам представителя Воздушных сил, Украина рассчитывает на дополнительную военную помощь от партнеров для усиления противовоздушной обороны. В частности, речь идет о боеприпасах для зенитных орудий и авиации, а также ракетах малой и средней дальности.

Напомним, во время традиционного вечернего обращения к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска выбирают отдельные регионы Украины в качестве основных целей для ударов и в течение нескольких суток сосредоточивают атаки на их энергетической инфраструктуре. Больше всего попаданий с начала сентября зафиксировали в Днепропетровской области – 131, а также в Киевской, Житомирской и Сумской областях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя. Аналитики Института изучения войны отметили, что Москва стремится сделать жизнь украинцев невыносимой, при этом на фронте агрессор практически не имеет успехов, хотя и несет рекордные потери.