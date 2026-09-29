Россия готовит испытания новой баллистической ракеты дальностью до 800 км: в ГУР сообщили, когда это произойдет

Россия планирует к концу 2026 года увеличить производство баллистических ракет и испытать новый тип боеприпаса. В украинской разведке отметили, что его дальность может достигать 800 км.

По оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия готовится провести испытания новой баллистической ракеты до конца года. Ответ на запрос медиа содержит информацию о планах Москвы по увеличению производства баллистических ракет и дальнейшей модернизации ракетного арсенала.

Российская сторона также продолжает совершенствовать баллистические ракеты 9М723 для комплексов "Искандер". В ГУР отметили, что РФ, по-видимому, испытывает трудности с производством таких ракет дальностью до 500 км, на что, по данным разведки, указывает ее заинтересованность в северокорейских KN-23.

Ракетные планы РФ

В ГУР сообщили, что до конца 2026 года Россия планирует увеличить объемы производства баллистических ракет. Параллельно Москва намерена испытать еще один тип ракеты, заявленная дальность которой составит до 800 км.

В разведке также подчеркнули, что Россия активно модернизирует ракетный арсенал. Ранее возможности Москвы по созданию ракет средней и малой дальности сдерживались, в частности, положениями Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Этот договор запрещал наземные баллистические и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5500 км. В настоящее время он уже не действует.

Возможности "Искандера"

По данным ГУР, Россия модернизирует баллистические ракеты 9М723, которые используются комплексами "Искандер". В украинской разведке отметили, что ракета, известная под условным названием "Искандер-1000", имеет заявленную дальность полета 550 км.

При условии облегчения боевой части дальность такой ракеты может увеличиваться до 700 км. В ГУР также напомнили, что Россия уже применяла эту ракету для ударов по Киеву.

В августе 2026 года украинская разведка сообщала, что во время одного из комбинированных ракетных ударов по Киеву летом РФ впервые применила модернизированные баллистические ракеты 9М723-2, которые также называют "Искандер-1000".

По данным ГУР, эта ракета входит в состав комплекса "Бора-М". Благодаря увеличенному двигателю и, соответственно, увеличенной пусковой установке она способна поражать цели на расстоянии до 550 км, тогда как дальность 9М723-1 составляет 390 км.

В то же время в разведке отметили, что основная часть ракеты осталась идентичной 9М723.

Иностранные компоненты

ГУР также обнародовало данные о производстве баллистических ракет 9М723 для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". По информации разведки, ракета по-прежнему содержит значительную долю иностранной компонентной базы.

Из 140 опубликованных компонентов лишь четверть производится российскими предприятиями. В то же время 63 компонента производят компании из США, по восемь – производители из Швейцарии и Беларуси, по четыре – из Германии и Тайваня, еще три – из Китая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время массированных ударов РФ по Украине главная угроза остается прежней. Наиболее опасными являются баллистические ракеты противника, ведь для противодействия им Украине нужны дополнительные боеприпасы для систем Patriot.