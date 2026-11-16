Россия бросает группы пехоты: в Силах обороны рассказали, что происходит на Гуляйпольском направлении

На Гуляйпольском направлении российские оккупационные войска продолжают атаковать украинские позиции небольшими пехотными группами. Из-за особенностей местности и постоянного контроля со стороны украинских беспилотников захватчики не могут полноценно использовать бронетехнику, поэтому вынуждены преодолевать значительные расстояния до передовой пешком.

Об этом в эфире Эспресо и Slawa.TV рассказал командир взвода беспилотников 154-й отдельной механизированной бригады Артем с позывным "Крузак". По его словам, украинские защитники контролируют открытые участки фронта, что существенно затрудняет передвижение вражеской техники и пехоты.

Как россияне пытаются штурмовать украинские позиции

Военный пояснил, что открытый рельеф на Гуляйпольском направлении делает российскую бронетехнику уязвимой для ударов украинских дронов. За обстановкой на местности постоянно следят операторы беспилотников 154-й отдельной механизированной бригады, смежных подразделений и Сил беспилотных систем.

"Именно рельеф, именно открытый участок сейчас не позволяет врагу использовать бронетехнику для проведения штурмов", – пояснил "Крузак".

Из-за невозможности безопасно приблизиться к передовой на технике оккупанты вынуждены высаживать штурмовые группы в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. В отдельных случаях это расстояние превышает 10 км, после чего российские пехотинцы пытаются самостоятельно добраться до украинских позиций.

"Сейчас они высаживают свою пехоту в нескольких, а то и более чем в 10 км от линии боевого соприкосновения, а потом эта пехота пытается пешком добраться до позиций, чтобы провести штурмы", – рассказал военный.

Карта боевых действий. Источник: Скриншот

Россия применяет авиабомбы для уничтожения застройки

В то же время российская армия продолжает интенсивно использовать авиацию, нанося удары по населенным пунктам вблизи линии фронта. По словам командира взвода, в районах Гуляйполя, Железнодорожного и Терсы в результате российских атак разрушено почти 80% застройки.

Для ударов оккупанты применяют авиационные бомбы массой 250 и 500 кг. Кроме того, в районе Орехова украинские военные зафиксировали применение россиянами мощной авиабомбы ФАБ-3000.

Как объяснил "Крузак", противник пытается уничтожать здания целыми улицами, чтобы лишить украинских защитников возможности использовать их как укрытия и оборонительные позиции.

Учитывая такие действия российских войск, Силы обороны уже готовятся к ведению боевых действий в зимних условиях. Защитники обустраивают дополнительные укрытия, в частности подземные, и уделяют особое внимание маскировке личного состава.

"Нужно маскироваться, я бы сказал, "под цвет земли", иметь больше искусственно обустроенных подземных укрытий, чтобы обезопасить личный состав", – подчеркнул командир взвода беспилотников.

Напомним, российские оккупанты воспользовались режимом тишины в Олешках на Херсонщине, чтобы вернуться на ранее утраченные позиции. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, захватчики восстановили укрепления, которые украинские защитники уничтожали почти год, а также провели ротацию личного состава и пополнили запасы вооружения.

Как писал OBOZ.UA, российские войска пытаются любой ценой захватить Константиновку в Донецкой области. По словам пресс-офицера 100-й отдельной механизированной бригады Сергея Хоминского, оккупанты привлекают значительные силы для наступления на город, однако украинские защитники продолжают сдерживать врага.