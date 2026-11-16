Россия массированно атакует Украину баллистикой: какие города попали под обстрел

Вечером в понедельник, 16 ноября, российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове

О движении вражеских целей информировали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Известно, что россияне запускали ракеты из Курска, Брянска, Таганрога и Белгорода. Были применены, в частности, "Циркон"/"Оникс-М" и северокорейские KN-23.

Запорожье

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что враг атаковал областной центр и критическую инфраструктуру города. Было нанесено как минимум 6 ударов.

В ОВА сообщили, что под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры.

Киев

Мэр Виталий Кличко сообщил, что, предварительно, были попадания в Северный и Южный мосты в столице.

Также в Киеве вследствие вражеской атаки повреждены системы критической инфраструктуры. В некоторых районах возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

Харьков

Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес несколько ракетных ударов по Холодногорскому району.

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Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 16 ноября, российские оккупанты несколько раз обстреляли Днепр. Вследствие атак погибли два человека, еще 18 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также в городе повреждены жилые дома, загорелись автомобили.