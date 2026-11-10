Россия модифицирует зенитные и баллистические ракеты, чтобы расширить масштаб ударов по Украине – ISW

Российские войска модифицируют зенитные и баллистические ракеты, чтобы увеличить масштаб ударов по Украине и повысить точность поражения важных транспортных объектов. Особое внимание оккупанты уделяют мостам, в частности в Киеве.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что Россия адаптирует старые зенитные ракеты для атак по наземным целям, а также совершенствует системы наведения баллистических ракет "Искандер-М".

Россия переоборудует зенитные ракеты и совершенствует "Искандеры-М"

В частности, российское военное издание 9 ноября заявило, что оккупанты могли применить переоборудованные зенитные ракеты RM-48U, которые запускаются из комплексов C-300 и С-400, для ударов по Северному и Южному мостам в Киеве 7 ноября и 27 октября соответственно.

По оценке издания, использование таких ракет позволяет России меньше полагаться на дорогие баллистические ракеты "Искандер-М". В то же время модифицированные RM-48U уступают им в точности. По данным Reuters со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины, российские войска начали массово применять переоборудованные RM-48U с июля 2026 года. В июле и августе на них пришлось более половины из 228 баллистических и гиперзвуковых ракет, выпущенных по Украине.

Кроме того, советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов 8 ноября сообщил, что россияне модифицировали баллистические ракеты "Искандер-М", оснастив их радиолокационными и оптическими системами наведения на конечном участке полета. Это, по его словам, позволяет повысить точность поражения до одного метра и наносить прицельные удары по украинским мостам.

Пусковая установка ОТРК "Искандер-М". Источник: Генштаб

Россия разрабатывает новую модификацию ударного дрона "Герань-5"

Главное управление разведки Минобороны Украины 9 ноября сообщило, что Россия начала применять новую модификацию дальнобойного ударного беспилотника "Герань-5" – "Герань-5 К5-К". В ГУР классифицировали его как малогабаритную крылатую ракету из-за аэродинамических и технических характеристик.

По данным украинской разведки, новый беспилотник короче обычной "Герани-5" и имеет меньший размах крыльев. Его максимальная крейсерская скорость составляет 450 км/ч, дальность – до 1000 км, а боевая часть весит 90 кг. Также Россия уже оснастила эти дроны термобарическими боеголовками, что, вероятно, должно увеличить разрушения.

В ISW отмечают, что с середины 2026 года российские войска начали включать в ударные пакеты недорогие и маневренные квазикрылатые ракеты, в частности "Бандероль" и Dan-Ts. Такие средства поражения занимают промежуточное место между медленными ударными беспилотниками и крылатыми ракетами, усложняя работу украинской противовоздушной обороны.

Аналитики считают, что Россия и дальше будет развивать квазикрылатые ракеты, реактивные беспилотники и более разрушительные модификации ударных дронов. Вероятно, оккупанты стремятся нанести как можно больший ущерб украинской логистической, транспортной и энергетической инфраструктуре во время зимней кампании ударов 2026–2027 годов.

"Герань-5 К5-К". Источник: Главное управление разведки

Россия усиливает атаки на транспортную инфраструктуру Украины

Аналитики ISW отмечают, что в октябре и ноябре 2026 года Россия активизировала удары по мостам, в частности в Киеве и Запорожье. Вероятно, таким образом оккупанты пытаются осложнить экономическую жизнь Украины и создать дополнительные проблемы для гражданского населения.

Совершенствование зенитных и баллистических ракет, а также разработка новых типов ударных беспилотников свидетельствуют о том, что Россия делает ставку на увеличение мощности дальнобойных ударов и повышение их точности.

Напомним, Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь ухудшить энергетическую безопасность страны и усложнить жизнь гражданского населения. В ISW также обратили внимание на значительные потери российской армии на фронте, которые в октябре 2026 года достигли рекордного уровня.

Как писал OBOZ.UA, западные дальнобойные ракеты, в частности американские Tomahawk и немецкие Taurus, могли бы помочь Украине противодействовать российским воздушным атакам. В ISW отмечали, что даже относительно небольшое количество такого вооружения позволило бы Силам обороны поражать важные военные объекты на территории России и ослабить ее возможности для нанесения массированных ударов.