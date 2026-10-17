Россия может разместить баллистические ракеты в Беларуси: Зеленский назвал области, которые окажутся под угрозой

Россия может разместить пусковые установки баллистических ракет на территории Беларуси, чтобы создать дополнительную угрозу для западных регионов Украины. В таком случае целями потенциальных ударов оккупантов могут стать Львов, Тернополь, Луцк и другие города региона.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, в таком случае захватчикам потребуется поддержка самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Россия хочет разместить баллистические ракеты в Беларуси

"Нам известно, что они размещают ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать этот коридор как для дронов, так и для усиления соответствующих атак. Но этого им недостаточно. Им нужна поддержка Лукашенко для того, чтобы на территории Беларуси были размещены другие виды (оружия. – Ред.), в том числе баллистические ракеты", – заявил глава государства.

Он добавил, что под угрозой баллистических ударов могут оказаться Львов, Тернополь, Луцк и другие города на западе Украины.

Зеленский подчеркнул, что размещение российских баллистических ракет в Беларуси будет означать её непосредственное вовлечение в войну против Украины, и призвал Минск не идти на такой шаг.

Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что Беларусь продолжает помогать России атаковать Украину дронами. Время от времени на её территории включаются ретрансляторы, которые усиливают сигнал для беспилотников, летящих над нашей страной, в частности в западные области.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года стало известно, что страна-агрессор Россия вновь использует территорию Беларуси для расширения возможностей ударных дронов во время воздушных атак на Украину. В частности, украинская разведка зафиксировала работу шести башен-ретрансляторов спутникового сигнала вдоль белорусско-украинской границы.