Россия может увеличить скорость реактивных дронов до 800–900 км/ч: как будет противодействовать Украина
Доля реактивных дронов растет.
Источник: Российские СМИ
Россия может увеличить долю реактивных дронов в своих ударах по Украине до 80%. При этом в Воздушных силах прогнозируют, что скорость таких российских беспилотников может вырасти с нынешних около 600 до 800–900 км/ч.
Украина уже работает над средствами противодействия таким целям. Об этом сообщает заместитель командующего Воздушными силами, полковник Юрий Черевашенко.
Доля реактивных дронов растет
По словам Черевашенко, начиная с июля количество применений Россией реактивных дронов возросло.
"Сейчас она достигает 40% от всех примененных беспилотников на территории Украины. На отдельных направлениях — до 60% ударов. И она продолжает расти. Мы прогнозируем, что около 80% ударов будут наноситься реактивными дронами", — отметил он.
Украина разрабатывает дроны-перехватчики
В настоящее время Воздушные силы сотрудничают с производителями реактивных БПЛА-перехватчиков.
"Сейчас с нами взаимодействуют около 20 предприятий-производителей. Они находятся на разных стадиях готовности своих изделий. В Воздушных силах организованы экспериментальные районы, в которых эти БПЛА применяются в боевых условиях", — пояснил Черевашенко.
По его словам, 14 компаний уже имеют определенные продукты и приступили к испытательным полетам. Из них шесть компаний добились результатов по уничтожению реактивных дронов.
В то же время три компании имеют результаты, которые можно считать перспективными средствами.
Скорость дронов может вырасти до 900 км/ч
В настоящее время скорость российских реактивных дронов составляет около 600 км/ч.
В Воздушных силах прогнозируют, что она может вырасти до 800–900 км/ч.
"Пока таких не было, но мы прогнозируем", — сказал Черевашенко.
Напомним, в Киеве уже установили более 12 роботизированных турелей для усиления защиты столицы от российских атак. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские пограничники уже используют автоматизированные турели с искусственным интеллектом для уничтожения российских беспилотников. Система самостоятельно захватывает и сопровождает воздушную цель, а оператору остается выбрать тип вооружения и открыть огонь.
Как писал OBOZ.UA, украинский дрон-перехватчик P1-SUN JetKiller уничтожил российский реактивный беспилотник "Герань-5". Цель была поражена операторами беспилотных систем Lasar’s Group Национальной гвардии Украины.
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