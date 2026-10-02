"Россия пытается превратить зиму в оружие": Европарламент по инициативе Порошенко обсудит атаки РФ на критически важную инфраструктуру Украины и ситуацию в Олешках

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время встречи с Группой друзей Украины в Европейском парламенте призвал срочно провести специальное заседание в связи с стремительным ухудшением гуманитарной ситуации, спровоцированным непрекращающимися атаками на гражданскую инфраструктуру.

"Уже в следующий понедельник Европейский парламент обсудит ухудшение гуманитарной ситуации в Украине. Я предложил провести эту дискуссию во время утренней встречи в Европарламенте, и евродепутаты меня поддержали. Благодарю их за это", – сообщил Порошенко в соцсетях.

"Речь пойдет о последствиях массированных российских ударов по критической и гражданской инфраструктуре, а также о том, с какими вызовами Украина вступает в зиму. Отдельно обсудят гуманитарную катастрофу в оккупированных Олешках, а также то, как еще ЕС и международное сообщество могут поддержать Украину", – пишет Петр Порошенко.

"Россия сознательно пытается превратить зиму в оружие против миллионов украинцев. Поэтому Европе нужно действовать заранее, а не реагировать постфактум. То есть усиливать гуманитарную, энергетическую и оборонную помощь и помогать нам защищать инфраструктуру. Тогда у людей будет свет, тепло и возможность жить нормальной жизнью", – убежден пятый президент.