Россия пытается ускорить развертывание аналога Starlink: в ГУР раскрыли подробности

Россия пытается нарастить темпы создания собственной системы спутникового интернета "Рассвет", которая должна стать аналогом американской Starlink. Однако реализация этого замысла сопровождается техническими трудностями: оккупанты зависят от поставок иностранной электроники, не могут обеспечить выход всех аппаратов на запланированную орбиту и продолжают работать над созданием абонентского оборудования.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По информации военной разведки, очередной запуск спутников, который Россия собиралась осуществить в 2026 году, не состоялся в запланированные сроки и, вероятно, был перенесен или отменен.

Каких результатов Россия достигла в развертывании "Рассвета"

В целом российская сторона осуществила два запуска спутников системы – 23 марта и 19 июля 2026 года. После них на орбиту вывели 30 аппаратов, однако два из них уже сошли с нее.

По данным ГУР, 26 спутников закрепились на высотах примерно 500–520 км. Это значительно ниже предусмотренной проектом орбиты в 800 км. Другие аппараты все еще продолжают маневрировать, пытаясь достичь необходимой высоты.

Каждый спутник имеет массу около 280 кг, а его размеры составляют 2,7 × 1,8 × 0,6 метра. Одной из основных технологических особенностей "Рассвета" должна стать лазерная связь между спутниками. Благодаря ей аппараты смогут обмениваться информацией без необходимости постоянно передавать ее через наземные станции.

Российские планы предусматривают дальнейшее расширение группировки. До конца 2026 года Москва рассчитывала довести количество спутников до 47–48. В следующем году запланирован вывод еще 240 аппаратов. Это, по задумке разработчиков, должно обеспечить покрытие 94% территории России со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с.

В долгосрочной перспективе россияне хотят иметь на орбите 408 спутников к 2031 году и 924 – к 2035-му. Для запуска аппаратов используют ракеты-носители "Союз-2.1б", которые стартуют с космодрома "Плесецк".

Где будут располагаться наземные станции системы

Для функционирования спутниковой группировки Россия развивает соответствующую наземную инфраструктуру. Ее центральным элементом должен стать московский центр управления, на который возложены контроль за аппаратами, обеспечение работы лазерных каналов и управление передачей информации.

Кроме того, проект предусматривает размещение наземных станций в разных частях России. В частности, их планируют использовать в Москве, Мурманске, Анадыре, Ростове-на-Дону, Норильске, Железногорске и Южно-Сахалинске.

Какие абонентские устройства готовят к использованию

Отдельным направлением работ остается создание оборудования, с помощью которого пользователи смогут подключаться к спутниковой сети.

В сентябре 2026 года российские разработчики завершили испытания терминала "Ультра". Для него заявлена максимальная скорость загрузки данных до 650 Мбит/с. Также устройство, по замыслу производителей, должно сохранять работоспособность во время движения транспортного средства со скоростью до 250 км/ч.

До конца 2026 года российская сторона рассчитывает передать заказчикам около тысячи таких устройств.

В следующем году оккупанты намерены расширить линейку оборудования и создать еще четыре модификации: "Земля", "Мини", "Прайм" и "Вода". Еще одно устройство – авиационный терминал "Воздух" – планируют представить в 2028 году.

Какие предприятия задействованы в производстве спутников

Ключевую роль в реализации проекта играет российское ООО "Бюро 1440", входящее в структуру "ИКС Холдинг". Всего в производственный процесс вовлечено не менее 46 компаний из России и три предприятия из Беларуси.

В то же время санкционные ограничения распространяются не на всех участников кооперации: 22 предприятия, в том числе непосредственный исполнитель проекта "Бюро 1440", не находятся под санкциями.

Среди производителей важных элементов спутниковой системы также фигурирует калининградское АО "ОКБ Факел". Это предприятие специализируется на производстве двигателей малой тяги и двигательных установок, необходимых для работы спутников.

Однако собственные производственные возможности не избавляют Россию от зависимости от зарубежных технологий. В частности, для создания "Рассвета" используют электронные компоненты китайского происхождения. Они необходимы для производства антенных решеток, наземного оборудования и абонентских терминалов.

Кто стоит за созданием "Рассвета"

Руководство проектом осуществляет глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. До перехода на эту должность он руководил АО "Спутниковая система "Гонец", которое ранее сотрудничало с британской компанией OneWeb в направлении создания инфраструктуры спутникового интернета в России.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году британская компания прекратила взаимодействие с российской стороной. В то же время в ГУР не исключают, что во время предыдущего сотрудничества россияне могли ознакомиться с отдельными техническими решениями и получить доступ к разработкам, которые впоследствии пригодились при создании собственной спутниковой сети.

На возможную технологическую связь с предыдущими проектами указывает и деятельность конструкторского бюро "Факел". Ранее оно изготавливало отдельные компоненты для спутников OneWeb, в частности двигатели СПД-50М (SPT-50M). Теперь это же предприятие привлечено к производству важных составляющих спутников российской системы "Рассвет".

Напомним, Россия потерпела неудачу при запуске спутников "Рассвет-3", которые должны были стать частью ее аналога Starlink. Все 16 аппаратов не смогли выйти на запланированную орбиту, что стало очередным ударом по планам Кремля по созданию собственной системы спутниковой связи.

Как писал OBOZ.UA, Украина обратилась в ООН с просьбой исключить свою территорию из зон покрытия российской спутниковой системы "Рассвет". Этот шаг должен помешать использованию россиянами спутниковой связи в военных целях, в частности для управления беспилотниками и координации атак.