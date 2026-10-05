Россия пытается спасти НПЗ от атак: в сети раскрыли, на что делает ставку враг. Фото

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ усиливают защиту от атак с воздуха. По периметру установок размещают морские контейнеры, между которыми в дальнейшем планируют натянуть антидроновые тросы.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. Там также опубликовали фото завода.

Ильский НПЗ готовят к защите... Источник: Exilenova+ Развернуть

Враг продолжает усиливать защиту критически важных объектов, обеспечивающих работу российской военной машины. В Exilenova+ предполагают, что со временем россияне могут превратить нефтеперерабатывающие заводы в укрепленные "крепости". Из-за этого окно возможностей для поражения таких целей постепенно сужается.

В то же время, что касается атаки на Ильский НПЗ 26 сентября, в канале сообщили, что видимых повреждений именно установок первичной переработки не обнаружили.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 26 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ. В Генштабе подтвердили поражение завода и сообщили, что на его территории зафиксировали пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на начало октября Украина вывела из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России. Такие данные 4 октября обнародовало Министерство обороны Украины, сославшись на анализ разведки, Генштаба и экспертов ведомства.