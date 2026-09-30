ПРИНУЖДЕНИЕ К КАПИТУЛЯЦИИ. 30.09.26 – НОЧЬ ТЕРРОРА ДЛЯ КИЕВА

Есть ночи, после которых утро уже не кажется обычным. Сегодня Киев снова просыпается после массированной атаки.

Около 20 ракет всего за 10 минут обрушились на Киев и область. Баллистика – одновременно с трех направлений, ракеты вместе с дронами. Повреждена критически важная инфраструктура, перебои с электричеством и водой.

На данный момент уже известно о пострадавших.

Но самое страшное – не только сам взрыв.

Страшно, когда после ночи люди просыпаются и первым делом проверяют телефон: все ли живы? Увижу ли я сегодня своих друзей, соседей, коллег? Ответит ли человек, которому я писал ночью? Все ли, кого я знаю, пережили эту ночь?

Ведь утро после обстрела – это не просто вопрос света, воды или транспорта.

Это минуты ожидания, когда люди пытаются узнать, что случилось с их домом, районом, близкими. Когда родители проверяют, где их дети. Друзья звонят друзьям. Соседи ищут друг друга.

И только потом возникает другой вопрос: будет ли электричество, вода, транспорт, работа, учеба.