"Россия пытается устроить в Украине блэкаут": Зеленский рассказал, сколько объектов энергетики атаковал враг и где сложная ситуация

Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике, атаковав более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии. В течение ночи враг задействовал более 320 беспилотников, а также ракеты различных типов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что враг не прекращает попыток устроить блэкаут в преддверии зимы.

Россия продолжает свой террор

"Накануне россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике: были атакованы более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии в разных регионах Украины. Продолжаются восстановительные работы, в которых задействованы все необходимые службы и все доступные силы украинских энергетических компаний. Благодарю каждого и каждую, кто работает практически без перерыва, чтобы восстановить свет", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, самая сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Российские удары также повредили энергетическую инфраструктуру Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей.

Президент отметил, что враг расширяет атаки, чтобы истощить украинские резервы и затруднить восстановление энергосистемы.

"Только с 19 часов вчера и до 7 утра сегодня против нашей энергетики, против наших городов и общин было применено более 320 реактивных и бензиновых "Шахедов", а также баражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты. И хотя значительную часть нашим воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов – и именно по энергетике – имеет, к сожалению, много негативных последствий", – говорится в сообщении.

Киев ожидает от США действенного давления на Россию

Зеленский сообщил, что европейские партнеры подготовили новые пакеты помощи Украине, и поблагодарил их за это. В то же время он призвал США обратить внимание на последствия российских ударов по энергетике и раскритиковал игнорирование законопроекта сенатора Линдси Грэма, который "должен был оказать действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны".

Глава государства подчеркнул, что этот документ и в дальнейшем может способствовать окончанию войны, если его положения будут реализованы.

"Россия пытается устроить в Украине блэкаут прямо перед зимой. Россия пытается оставить миллионы наших людей без электричества и отопления. Давление необходимо, чтобы это остановить. Американский санкционный блэкаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина – все это только побуждает его наносить удары дальше. Нужно не сдавать позиции и пытаться закончить войну. Закончить, а не дать Путину все основания продолжать ее бесконечно. Спасибо всем, кто действительно борется за мир и помогает Украине!" – резюмировал украинский лидер.

Напомним, Дональд Трамп отказался от санкций в отношении экспорта российских энергоносителей, которые должны были быть введены в соответствии с законом о "адских санкциях", автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Этот закон американский президент подписал 18 сентября.

Как писал OBOZ.UA, по информации The New York Times, Россия рассчитывает с помощью массированных воздушных ударов вывести из строя энергетическую инфраструктуру Киева, Харькова и Одессы. Чтобы лишить эти города электроэнергии, воды и отопления, Москве может потребоваться около месяца интенсивных обстрелов.