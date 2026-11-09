Россия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя – ISW

Во время воздушной атаки в ночь на 8 ноября Россия нацелилась на критически важные объекты и энергоинфраструктуру Украины, что вызвало массовые отключения электроэнергии. Также местами сообщалось о серьезных проблемах с отоплением.

Москва стремится сделать жизнь украинцев невыносимой, при этом на фронте агрессор практически не имеет успехов, хотя и несет рекордные потери. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Россия пытается погрузить Украину во тьму

В ночь на 8 ноября Россия второй день подряд наносила ракетные и дроновые удары по критически важным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, что вызвало массовые отключения электроэнергии.

По данным Воздушных сил, в течение ночи российские войска запустили 164 ударных дрона (в частности, 112 реактивных) и три ракеты Х-59/69 Уничтожить удалось 137 целей.

По данным Министерства энергетики, под удар попали несколько энергообъектов. В итоге вражеские атаки привели к отключениям электроэнергии в Днепропетровской, Житомирской, Ривненской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях и вызвали ограничения электроэнергии на севере и в центре страны.

В Минэнерго констатировали, что хуже всего ситуация с энергетикой была в Днепропетровской области, где зафиксированы серьезные повреждения энергетической инфраструктуры.

Проблемы с энергоснабжением остаются и в Киеве, они обострились после массированной атаки врага в ночь на 7 ноября.

По данным украинских чиновников, по состоянию на 8 ноября российские удары по энергетической инфраструктуре оставили без электроэнергии 600 000 человек в Днепре и Днепропетровской области. А в Житомирской области без отопления остались как минимум 140 многоэтажек.

Российское минобороны в тот же день заявляло об ударах по подстанции возле Белошиц Житомирской области, а днем 8 ноября – по подстанции Каменское в Днепропетровской области.

"Россия продолжает использовать свою зимнюю ударную кампанию 2026-2027 годов для ухудшения энергетической безопасности Украины и нарушения жизни гражданского населения, что подчеркивает острую потребность Украины в возможностях для защиты от России и снижения ее способности запускать масштабные ударные пакеты", – отметили в ISW.

Министр обороны Германии Борис Писториус 7 ноября заявил, что Германия исчерпала имеющиеся запасы ракет-перехватчиков Patriot для передачи Украине. Это подчеркнуло проблему глобальной нехватки ракет-перехватчиков, которая препятствует способности Украины защититься от российских баллистических ракет.

"Украинские войска сейчас все чаще атакуют места запуска ракет и места производства баллистических ракет в России, чтобы снизить способность России наносить такие разрушительные удары, поскольку запасы средств противовоздушной обороны Украины продолжают сокращаться, что подчеркивает важность обеспечения Украины достаточными возможностями для нанесения ударов на большие расстояния, чтобы предотвратить запуск Россией комбинированных ударных пакетов", – говорят в ISW.

Комбинированная атака войск... Развернуть

Удары преимущественно были н... Развернуть

Потери РФ на фронте бьют рекорды

Тем временем белорусские хакеры пролили свет на реальные масштабы безвозвратных потерь РФ в войне против Украины. Они взломали систему Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) – и выяснили, что российские власти официально зарегистрировали не менее 440 982 погибших российских военнослужащих с февраля 2022 года до конца августа 2026 года.

Росстат связал около 356 000 смертей с "военными операциями", а остальные – с другими причинами, связанными с войной, включая "террористические акты"

Сообщается, что Росстат также зарегистрировал некоторые смерти в оккупированной Украине без указания причины, а также небоевые смерти военнослужащих, включая самоубийства, дорожно-транспортные происшествия и болезни.

Хакерские группы, взломавшие систему Росстата, уточнили: упомянутые 440 тысяч военнослужащих – это исключительно умершие, причем цифра не учитывает пропавших без вести, погибших в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ жителей оккупированной части Донбасса, а также иностранных наемников, которых Россия вербует очень активно.

По оценке хакеров, всего ликвидировано не менее 450 100 российских военнослужащих (включая 9 118 военнослужащих, погибших по неустановленным причинам за пределами оккупированной части Украины).

"ISW не может проверить выводы групп, но отчеты относительно согласуются с совместным расследованием российских оппозиционных источников Mediazona и Meduza, которые независимо подтвердили более 285 000 смертей россиян и оценили число зарегистрированных смертей более чем в 350 000 по состоянию на ноябрь 2026 года. Фактическое число российских военнослужащих, погибших в бою, вероятно, намного выше, поскольку данные как хакерских групп, так и Meduza и Mediazona, весьма вероятно, являются консервативной оценкой из-за ограничений отчетности", – говорится в материале.

Аналитики добавили, что российские чиновники также постоянно пытаются исказить общее число погибших военнослужащих, регистрируя их как пропавших без вести.

"Общие потери РФ (погибшими и тяжело ранеными) по состоянию на ноябрь 2026 года, как сообщается, составляют 1,6 миллиона, а российские войска понесли наибольшие ежемесячные потери за всю войну в октябре 2026 года", – говорится в материале.

В ISW добавили, что с июля Россия ежемесячно теряет больше солдат, чем способна набрать.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW обратили внимание, что Путин отправляет на переговоры с Украиной чиновника, который в 2021 году выдвигал ультиматумы НАТО и США. Речь идет о заместителе министра иностранных дел РФ Сергее Рябкове.

Еще накануне начала большой войны этот "дипломат" делал абсолютно хамские заявления в адрес западных стран. А после 24 февраля 2022 года Рябков регулярно декларирует позицию Кремля о том, что Москву устроят исключительно решения, которые полностью соответствуют максималистским военным целям Путина