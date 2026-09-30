Россия обманом завербовала на войну против Украины более тысячи граждан Кении – The Observer

Страна-агрессор Россия завербовала на войну против Украины немало кенийцев. Национальная разведывательная служба Кении подсчитала, что более 1000 граждан пошли воевать на стороне РФ. Некоторые сделали это добровольно, других ввели в заблуждение обещаниями гражданской работы.

Этому способствовало то, что экономика Кении находится в тяжелом положении, поэтому сотни молодых мужчин начали искать работу за пределами страны. Об этом пишет The Observer.

Несколько десятков завербованных кенийцев уже погибли. Еще больше удерживаются в украинских лагерях для военнопленных, и у них почти нет перспектив вернуться домой в ближайшее время.

Британская газета рассказала историю кенийца, которому удалось вернуться на родину с войны против Украины.

Как кенийцы попадают на войну

Мужчина по имени Стивен (вымышленное в целях безопасности) 10 лет прослужил в ВВС Кении. Он уволился оттуда в начале 2020-х, чтобы торговать запчастями для автомобилей. Его дело процветало до протестов прошлого года.

Кенийские "протесты поколения Z" начались в 2024 году, спровоцированные непопулярным законопроектом о финансах, внесенным правительством во главе с президентом Уильямом Руто. В течение последних двух лет тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против институциональной коррупции и безнадежной ситуации на рынке труда.

По меньшей мере восемь человек погибли, а сотни получили ранения от рук полиции. Прошлым летом бизнес Стивена был разграблен.

"Мне пришлось начинать все сначала… одна возможность представилась быстрее всего, поэтому я ею воспользовался. В июне прошлого года в интернете появилось объявление, в котором предлагалась хорошо оплачиваемая работа охранника в России. Предусматривался солидный бонус за подписание контракта и зарплата, составлявшая около 3 000 фунтов в месяц", – рассказал Стивен.

Через несколько недель Стивен оказался в Волчанске на Харьковщине. После нескольких недель непрерывных боев Стивен наступил на наземную мину, которая разорвала правую часть его тела. Он получил глубокие осколочные ранения и внутреннее кровотечение между грудной клеткой и легкими.

В начале этого года, находясь на больничном в Санкт-Петербурге, он разработал план побега. Он обратился к "дружественному контакту" в посольстве Кении в Москве, и ему организовали рейс домой, который оплатили из зарплаты Стивена.

Мужчина осознает, что ему повезло остаться в живых. По его оценкам, 90% его пехотного подразделения погибло в бою.

Кенія на карті Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Кении родственники мужчин, которых завербовали в российскую армию, выходили на митинги с требованием вернуть их домой. Люди заявляли, что многих граждан страны отправили на войну против Украины обманом, пообещав высокооплачиваемую работу.