Россия обстреляла жилую застройку Кременчуга: один человек погиб и 5 получили ранения. Фото и видео

Город Кременчуг Полтавской области вечером 28 ноября подвергся российской дроновой атаке. В результате обстрела погибла женщина; пострадали как минимум 5 человек.

Глава ОВА (ОДА) Виталий Дякивнич сообщил в Telegram, что вражеский беспилотник попал во двор многоквартирного жилого дома. Там возникли пожары (на открытой местности и на балконе одной из квартир). Также повреждено остекление окон соседних домов.

Как передает "Кременчугский Телеграф", один взрыв прогремел около 15:55, в 16:20 – повторный. До этого Воздушные силы ВС Украины сообщали об угрозе реактивного беспилотника для города.

По состоянию на 19:40 было известно, что смертельные ранения получил один человек. Потерпевших пятеро, из них четверо были госпитализированы. "Всем оказывается необходимая помощь", – заверил глава областной военной (государственной) администрации.

На месте обстрела развернут оперативный штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим.

"Спасатели ликвидировали пожары, провели аварийное вскрытие заблокированных дверей и демонтаж поврежденных конструкций. К работам привлекались подразделения ГСЧС Полтавщины и коммунальные службы города", – сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Мэр Виталий Малецкий в Facebook призвал местных жителей не игнорировать тревоги, а после взрывов – не приближаться к местам попаданий. Он отметил, что в последние дни вражеских ударов по Кременчугу стало больше, поэтому нужно позаботиться о собственной безопасности.

Полный текст поста. Источник: скриншот Facebook Виталия Малецкого

Один из домов, поврежденных... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

Что предшествовало

27 ноября войска государства-агрессора также обстреливали Кременчуг.

Из-за одного из ударов взрывной волной были повреждены окна в многоквартирных домах.

Вечером того же дня произошла еще одна атака. Тогда травмировались четверо гражданских, среди которых трое детей. Повреждены гимназия №20 и детско-юношеская спортивная школа.

Как писал OBOZ.UA, 28 ноября РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО. В результате вражеского обстрела пострадали мирные жители, повреждены многоэтажки и частные дома, гаражи, а также объект энергетической инфраструктуры.