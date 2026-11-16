Россия получила швейцарские патроны для снайперов в обход санкций: раскрыта схема

Страна-агрессор Россия за время полномасштабного вторжения в Украину получила не менее 110 000 швейцарских патронов, несмотря на санкции с 2014 года, в частности на поставки швейцарских боеприпасов в РФ. Патроны поступали через Словению и Кыргызстан.

Об этом сообщили издания NZZ и The Insider. Оккупанты также публиковали фото швейцарских патронов в 2024 году и отмечали, что их выдало их руководство для войны в Украине, при этом доказательств того, что их могли закупить до введения санкций, не приводят.

Что известно

После начала полномасштабного вторжения в Украину швейцарские боеприпасы продолжали попадать в Россию, в обход санкций, действующих с 2014 года. Именно с тех пор швейцарские боеприпасы запрещено продавать России.

Первая партия боеприпасов состояла из 60 000 патронов и была зарегистрирована 30 декабря 2022 года. В России задекларировали производителя вместе с его адресом: Ruag Ammotec AG, расположенную по адресу Уттигенштрассе, 67, Тун (Швейцария).

Вторая поставка состоялась в следующем году, 5 апреля 2023 года. На этот раз партия состояла из 50 000 патронов. Они также были произведены компанией Ruag Ammotec в Бернском Оберланде, в Швейцарии.

Патроны швейцарского производства Ruag Ammotec, предназначенные для снайперских винтовок, попали в Россию через Словению и Кыргызстан, отметило издание.

Импортеры описали российским властям использование швейцарских боеприпасов как гражданское. Однако боеприпасы соответствующих калибров преимущественно используются снайперами. В конце концов, боеприпасы происходят от производителя оружия, который производит продукцию преимущественно для военных целей.

На сегодняшний день производитель оружия из Туна работает под названием SwissP Defence. Его боеприпасы имеют отличную репутацию. На своем сайте компания недвусмысленно рекламирует патроны, попавшие в Россию, как "Выбор снайпера". Так, под фотографией пули SwissP пишет: "Наше обещание: отличная точность, огневая мощь и предельная баллистика – готовые к успешной миссии".

В то же время, как установил The Insider, получателем первой партии была московская компания "Варяг", второй – компания "Хантер Ру". "Варяг" ввез 60 тысяч патронов калибра .338 Lapua Magnum с пулями HPBT массой 250 гран (16,2 г), а "Хантер Ру" – 50 тысяч патронов калибра .308 Winchester с пулями массой 168 гран (10,9 г).

The Insider также обнаружил документы на третью партию швейцарских боеприпасов: еще 5 марта 2022 года петербургская компания "Ливша Груп" получила сертификат соответствия на 10,4 тысячи патронов Ruag Ammotec AG калибра .223 Remington.

Как боеприпасы попали в Россию

Вероятный маршрут двух поставок проходил через Балканы в Центральную Азию. Сначала швейцарские патроны отправились из Туна в Словению. Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) одобрил экспорт в страну – члена ЕС. Покупателем был словенский торговец оружием Гаспер Хейбал.

Он закупал товары для компании, зарегистрированной в промышленном здании недалеко от Любляны. Согласно информации, полученной изданием, торговец оружием заверил их, что боеприпасы останутся в стране и не покинут пределы Словении.

Но он этого не сделал. Документы Министерства обороны Словении свидетельствуют о том, что он, очевидно, перепродал боеприпасы Кыргызстану. Покупателями были две небольшие компании, которые официально специализировались на "охотничьих товарах". Оттуда было легко транспортировать конфиденциальные товары в Россию: Кыргызстан входит в инициированный Москвой Евразийский экономический союз и на тот момент был главным центром обхода экспортного контроля.

В России публиковали фотографии этих патронов в 2024 году

Один из российских военных пабликов в публикации от 7 октября 2024 года разместил фотографию упаковки швейцарских патронов SWISS P Target калибра .308 Winchester. Автор канала рассказал, что боеприпасы российским военным выдала служба ракетно-артиллерийского вооружения и отметила их высокую точность.

Калибр патронов и масса пули совпадают с указанными в сертификате на партию из 50 тысяч швейцарских патронов, полученную компанией "Хантер Ру" в 2023 году. При этом документальных подтверждений того, что полученные военными боеприпасы были ввезены в Россию до введения санкций, он не приводит.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Россию готовиться к "адским санкциям" со стороны США. По его мнению, поводом для их введения может стать поражение республиканцев на выборах в Конгресс. Медведев предполагает, что после этого демократы усилят давление на президента Дональда Трампа и даже могут пригрозить ему импичментом.