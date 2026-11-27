"Россия получала множество вариантов деэскалации, но все равно выбрала войну": Зеленский назвал объекты в РФ, которые Украина поразила за неделю. Видео

Украина продолжает отвечать на российскую агрессию и воздушный террор. В течение недели на территории РФ был поражен ряд важных для врага объектов в нескольких российских регионах – от Самары и Волгограда до Башкортостана и Татарстана.

Это объекты нефтяной отрасли и российского ВПК, а также военные аэродромы и самолеты: враг несет потери, потому что отказывается от деэскалации. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Украина на протяжении недели поражала цели на территории РФ

На текущей неделе Силы обороны поражали важные цели как минимум в 11 российских регионах, а также в море. Все эти болезненные для врага удары – ответ на российский террор, который Россия начала и продолжает.

"Украина абсолютно справедливо отвечает на каждый российский удар. И я благодарю наши Силы обороны Украины за то, что ответы точны. За одну эту неделю у нас есть результаты в Самарском, Нижегородском, Краснодарском, Ростовском, Волгоградском, Ставропольском, Брянском, Пермском, Тульском регионах, а также в Башкортостане и Татарстане, в акватории Черного моря", – перечислил президент.

Горит Куйбышевский НПЗ. Источник: Exilenova+

Он подчеркнул, что в зоне поражения оказывались объекты, важные для российской экономики и, прежде всего, для ее способности продолжать войну.

"Российские нефтяные объекты, предприятия, задействованные в производстве взрывчатки, и другие объекты, работающие на войну, военные аэродромы и самолеты – всего этого достигли наши средства дальнего поражения. Спасибо всем составляющим Сил обороны и безопасности Украины, которые вводят против агрессора наши кинетические санкции", – заявил Зеленский.

Удары по НПЗ и ВПК России. Источник: Министерство обороны Украины.

Глава государства добавил, что Россия могла бы и не понести этих потерь, если бы наконец согласилась остановить свою агрессию.

Атакован НПЗ в Пермском крае

"Россия получала множество вариантов деэскалации и прекращения этой войны и все равно выбрала войну. России нужно закончить эту свою войну – нужно выбрать мир. Спасибо всем, кто с Украиной!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 ноября дроны атаковали в Тульской области завод, задействованный в производстве топлива для "Искандеров".

После попаданий на предприятии вспыхнул масштабный пожар.