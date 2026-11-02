Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка": возможны пуски крылатых ракет

С вечера 2 ноября страна-агрессор Россия начала подготовку к очередной массированной атаке по территории Украины. Враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 с аэродрома "Украинка".

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Накануне противник передислоцировал борта стратегической авиации между аэродромами.

Враг готовит массированную атаку

В течение дня 2 ноября россияне передислоцировали бомбардировщики между аэродромами, расположенными в западной и восточной частях РФ. Дополнительно была зафиксирована повышенная активность рейсов военно-транспортной авиации и тренировочные вылеты бортов стратегической и дальней авиации.

"Фиксируется ряд признаков, указывающих на подготовку к применению врагом стратегической авиации с целью нанесения МРУ по территории Украины в ночь на 03.11", – писали мониторы.

По состоянию на 21:30 в воздушном пространстве РФ наблюдались два борта Ту-160 с аэродрома "Украинка" на Дальнем Востоке (Амурская область). Ожидается их выход на пусковые рубежи с 3-4 часов утра 3 ноября, отмечает monitor.

Также известно о присутствии снаряженных 10 бортов Ту-95МС в западной части РФ, которые тоже готовы к вылету.

Отдельно мониторы предупредили о среднем уровне угрозы ударных БпЛА и высоком – баллистики.

"Противник активно присутствует в Брянской, Курской, Воронежской областях с запасом БК. Запуск Искандер/С-400/Циркона может произойти в любой момент", – сказано в сообщении.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил, что враг готовит новый массированный удар по Украине. Под ударом могут оказаться прежде всего логистика и энергетика.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 ноября российские войска нанесли серию авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди. Известно как минимум о 24 погибших.