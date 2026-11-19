Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка": возможны пуски крылатых ракет

Вечером 19 ноября Россия подняла в воздух как минимум пять стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома "Украинка". Возможны пуски крылатых ракет Х-101, а расчетное время выхода самолетов на рубежи пуска – после 04:30 20 ноября.

Об этом сообщает мониторинговый канал Strategic Overhead. Информацию также распространяют другие мониторинговые паблики, которые отслеживают активность российской стратегической авиации. По состоянию на 22:30 в воздухе подтверждали присутствие как минимум пяти Ту-160.

В воздухе подтверждали прису... Источник: t.me/ru_avia Развернуть

В течение дня мониторинговые ресурсы фиксировали ряд признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке России к очередному массированному ракетному удару по Украине (МРУ).

В частности, российская сторона перебрасывала стратегические бомбардировщики между аэродромами в западной и восточной частях РФ. Также наблюдалась повышенная активность военно-транспортной авиации и тренировочные вылеты самолетов стратегической и дальней авиации.

Количество самолетов росло

По информации мониторинговых каналов, количество бортов Ту-160 в воздухе увеличивалось в течение вечера. В 21:30 сообщалось о трех самолетах, а уже в 22:30 – как минимум о пяти.

В мониторинговых пабликах также предупреждают, что среди возможных целей будущей атаки могут быть объекты энергетической и мостовой инфраструктуры. Украинцам советуют подготовить резервные источники питания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Путин впервые отреагировал на атаку Украины на Крымский мост и заговорил об "условиях мира".

Также, OBOZ.UA ранее писал о том, как Украина поразила Крымский мост ракетами "Нептун". Тогда в Генштабе раскрыли последствия новой атаки на "сухопутную артерию" врага.