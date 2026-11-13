Россия полгода не выводит корабли в Азовское и Черное моря: Плетенчук объяснил, чего боится враг

Российские военные корабли уже почти полгода не выходят в Черное и Азовское моря. Причиной такого поведения является угроза их уничтожения Силами обороны Украины.

Из-за опасности для своего флота Россия также столкнулась с трудностями при экспорте продукции через Черное море. Об этом в телеэфире сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Российские корабли не выходят в Черное и Азовское моря

По словам Плетенчука, ситуация остается неизменной уже шестой месяц подряд. Россия не удерживает свои корабли в море и практически не выводит их ни в Черное, ни в Азовское моря.

"Ситуация не изменилась, враг не держит корабли в море, и, в принципе, мы с вами можем говорить о том, что фактически шестой месяц подряд ситуация остается неизменной. То есть уже практически скоро полгода, как враг не выводит в Азовское и Черное моря никаких кораблей", – отметил представитель ВМС.

Россия вынуждена перенаправлять экспорт через Балтийское и Северное моря

Плетенчук также обратил внимание на экономические последствия ситуации для России. По его словам, создав проблемы с судоходством в Черном море, россияне осложнили собственные экспортные операции.

Черное море играло важную роль в вывозе российской сельхозпродукции и наливной танкерной нефти. Теперь Россия вынуждена перенаправлять экспортные потоки через Балтийское и Северное моря.

В частности, с юга Российской Федерации через эти направления вывозят сельхозпродукцию, железо и другие виды сырья.

Силы обороны продолжают наносить удары по российским объектам

Представитель ВМС подчеркнул, что Россия должна ощущать последствия собственных действий. Поэтому Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским объектам, в частности по таким, как пораженные в Усть-Луге.

Плетенчук назвал достижением способность украинских военных точно поражать цели на больших расстояниях.

"То, что Силам обороны Украины удается поражать цели, причем делать это достаточно точно на таких больших расстояниях, – это действительно достижение", – подчеркнул он.

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции призвали как Россию, так и Украину соблюдать принципы безопасности судоходства в Черном море. Обе стороны предостерегли от дальнейших нападений на коммерческие суда, предупредив, что Анкара оставляет за собой право принимать правовые меры.