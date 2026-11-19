Россия начала применять на разных направлениях "Молнии" с управлением через оптоволокно: в чем опасность. Видео

Российская оккупационная армия начала запускать по Украине ударные беспилотники типа "Молния" на оптоволокне. Первые такие дроны уже фиксировались на передовой год назад, но это были единичные случаи.

За последние несколько суток "Молний", которые управляются по оптоволокну, значительно прибавилось. Захватчики применяют их на разных направлениях фронта. Об этом рассказал в Telegram Сергей ("Флеш") Бескрестнов, специалист в области военных радиотехнологий и внештатный советник президента Украины.

Он опубликовал видео сбития "Молнии", записанное одним из подразделений Сил обороны. Место не уточняется.

"Высота полета около 50 метров, дальность – до 30 километров в наш тыл", – сообщил эксперт.

"Флеш" объяснил, что опасность таких беспилотников заключается в отсутствии радиосигнала для их обнаружения, низкой высоте полета (что затрудняет обнаружение РЛС), возможности вести разведку во время полета благодаря высокому качеству изображения, а также в неспособности РЭБ повлиять на БПЛА.

"Спасибо экипажам за обнаружение и уничтожение", – передал Бескрестнов слова благодарности военным.

БпЛА "Молния". Источник: Скриншот ролика

Как ранее писал OBOZ.UA, российские реактивные дроны "Герань-5" и "Герань-6", которые сейчас находятся на стадии испытаний, очень сильно отличаются от беспилотников, которыми Россия била по Украине в начале войны. По сути, по характеристикам они уже ближе к ракетам, чем к ударным дронам – и враг активно наращивает применение именно таких средств поражения.