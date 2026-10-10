"Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Запорожью, в результате которого погибли 12 человек, в том числе трое детей. Он связал атаку оккупантов с ослаблением санкций против России в отношении экспорта дизельного топлива.

Сообщение украинский лидер опубликовал в своем Telegram. Он призвал международных партнеров усилить давление на Москву.

Россия ответила ударами на ослабление санкций

"Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизельного топлива, сбросив пять кассетных бомб на жилые дома в Запорожье. На данный момент, к сожалению, известно о 12 погибших, среди них трое детей. Мои соболезнования всем родным и близким", – написал глава государства.

Россия нанесла удар по Запорожью

В ночь на 10 октября вражеск... Развернуть

В ночь на 10 октября вражеск... Развернуть

Зеленский добавил, что в результате атаки ранения получили еще 14 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также проверяется информация о 12 людях, которые могли находиться в зоне удара. На местах работают все соответствующие службы.

Россия нанесла удар по Запорожью

Среди погибших есть дети

По словам президента, в целом этой ночью вражеским атакам подверглись 13 областей Украины, там повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и железнодорожные объекты.

Среди погибших есть дети

Россия нанесла удар по Запорожью

Россия не хочет заканчивать войну

Глава государства отметил, что ночная атака в очередной раз показала, что Москва воспринимает ослабление международного давления как разрешение продолжать войну и обстреливать украинские города. Поэтому, подчеркнул он, страна-агрессор должна получать более четкие сигналы, которые заставят ее пересмотреть свои действия.

"Россия должна понять, что войну нужно остановить, и для этого она должна ощущать свои потери. Сейчас именно наша дальность стрельбы это обеспечивает. И наши ответы на российские удары будут. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил он.

Среди погибших есть дети

Россия нанесла удар по Запорожью

Что предшествовало

Утром 10 октября Россия нанесла удары КАБами по Запорожью. В результате атаки разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме, под завалами могут находиться люди. Враг целенаправленно атаковал многоэтажку.

Россияне нанесли удар по обл... Развернуть

Россияне нанесли удар по обл... Развернуть

Также известно о разрушении других домов. 11 октября в городе объявлен День траура.

Как писал OBOZ.UA, 9 октября Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным и договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. По его словам, первые партии должны поступить в ближайшее время, а впоследствии объемы поставок увеличатся.

Владимир Зеленский назвал эту сделку "слабым решением", которое играет на руку государству-агрессору.