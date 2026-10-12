Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления: зафиксирован удар по ТЭЦ-5 в Харькове

Российская Федерация уже нарушила так называемое энергетическое перемирие сразу после того, как о нем объявил президент США Дональд Трамп, нанеся удар по ТЭЦ-5 в Харькове. Эта атака произошла буквально несколько часов назад.

Об этом глава МИД Андрей Сибига сообщил после телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Беседа двух дипломатов состоялась накануне важных европейских встреч и принятия ключевых решений по усилению давления на РФ.

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"Украина готова к полному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру", – подчеркнул министр.

​Ответом на российский террор, по словам Сибиги, должны стать дополнительные пакеты военной помощи Украине, открытие переговорных кластеров по вступлению в ЕС и полное использование замороженных российских активов.​

Андрей Сибига также поблагодарил Германию за поддержку и отметил выгоды сотрудничества для ее экономики: совместное производство оборонной продукции, энергетические проекты и участие немецкого бизнеса в восстановлении Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отдал приказы ВСУ об энергетическом перемирии. Киев также ожидает, что российский диктатор Владимир Путин выполнит то, о чем сказал американский лидер Дональд Трамп".

Напомним, что вечером 11 октября российские войска нанесли удар ракетами "Бандероля" по пригороду Харькова. В результате атаки три человека погибли, еще 25 получили ранения, среди пострадавших есть дети.

Кроме того, несмотря на громкие заявления об очередном "перемирии", страна-террорист РФ не прекращает свои атаки на города Украины. В воскресенье, 11 октября, россияне, в частности, атаковали Ивано-Франковск.