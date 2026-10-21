Россия усилила защиту дроновых заводов в "Алабуге". Спутниковые снимки

Судя по последним спутниковым снимкам, сделанным в среду, 21 октября, вокруг производства на территории "Алабуги", расположенной в Елабужском районе РТ в России, построили несколько бетонных башен для систем противовоздушной обороны, а также новые платформы для комплексов ПВО "Панцирь" или "Т". Таким образом, заводы "Алабуги" на данный момент прикрыты сразу 33 позициями ПВО.

Об этом сообщает Радио Свобода. Вещатель напоминает, что "Алабуга" является "основной российской площадкой по производству ударных дронов".

Защита "Алабуги"

Алабуга, спутниковые снимки. Источник: Радио Свобода

Алабуга, спутниковые снимки. Источник: Радио Свобода

Также на территории "Алабуги" расположены башни для зенитных крупнокалиберных пулеметов и конструкции для натяжения антидроновых сетей над производственными корпусами.

Алабуга, спутниковые снимки. Источник: Радио Свобода

Алабуга, спутниковые снимки. Источник: Радио Свобода

Таким образом, ОЭЗ "Алабуга" является одним из наиболее защищенных от ударов БПЛА объектов в России. Вещатель отмечает, что сравнить ее можно только с резиденцией российского диктатора Путина на Валдае, где построены 31 башня и две позиции ЗРК С-300/400.

Карта, на которой желтым отм... Источник: скриншот Развернуть

Во всей Московской области с начала полномасштабной войны России против Украины было построено 100 новых позиций для систем противовоздушной обороны.

Попыток атаковать "Алабугу" украинские военные не предпринимали сравнительно давно: в последний раз дроны долетали сюда в 2025 году.

О чем речь

"Алабуга" – особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана, расположенная в 10 км от Елабуги, 25 км от Набережных Челнов, 40 км от Нижнекамска и 210 км от Казани. Общая площадь – 3903,5 га.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 августа 2025 года дальнобойные БПЛА Центра специальных операций "А" СБУ ударили по площадкам "Алабуги". А именно: поразили здание логистического хаба, где хранились готовые к применению "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним в населенном пункте Кзыл-Юл в Татарстане. После взрыва начался мощный пожар.

Расстояние от Украины до места проведения операции составляло 1300 км.

29 ноября 2025 года ВСУ вновь атаковали завод "Алабуга" по производству "Шахедов" в Татарстане. После атаки там вспыхнул крупный пожар в месте, где находились производственные мощности, связанные, в частности, с выпуском ударных беспилотников.

В мае 2026 года анализ спутниковых снимков показал, что на территории "Алабуги" продолжалось масштабное строительство – речь идет о южной части комплекса, где новая застройка занимала 340 гектаров. Известно, что там начали возводить новые производственные цеха, связанные с выпуском беспилотников типа "Шахед".