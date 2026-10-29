Россия продолжает использовать американские микрочипы в производстве ракет: что это означает. Фото

Россияне продолжают использовать американские микрочипы в производстве баллистических и крылатых ракет. Заменить эти компоненты российскими они не могут.

Об этом во время общения с медиа заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Оккупанты пытались использовать российские микрочипы, однако все равно вернулись к американским компонентам.

Что известно

Власюк отметил, что Россия использует американские микрочипы для производства баллистических и крылатых ракет, поскольку заменить их российскими компонентами им пока не удается.

Он отметил, что в 2025 году россияне попытались заменить американские микрочипы российскими, но в 2026 году вернулись к использованию микрочипов американского производства.

В российских дронах находят новые компоненты

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что украинские специалисты регулярно обнаруживают новые компоненты в российских ударных беспилотниках "Шахед". В частности, в них продолжают находить китайские двигатели, антенны, модемы, камеры и другие ключевые элементы.

Эксперт также убежден, что китайские инженеры участвуют в разработке отдельных технических решений для российских беспилотников.

По словам советника президента, российские беспилотники "Герань-5" уже способны разгоняться до 1000 км/ч во время маневров. Также Бескрестнов подчеркнул, что Россия постоянно работает над усовершенствованием своих беспилотников. К разработкам привлекают большое количество инженеров и молодых специалистов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о производстве российских помехозащищенных навигационных модулей "Комета". На портале War&Sanctions опубликовали перечень из 37 иностранных электронных компонентов, которые используют для их изготовления.

Также разведка раскрыла данные о 28 предприятиях, задействованных в производстве модулей и поставках компонентной базы, и 13 единицах иностранного технологического оборудования. Модули "Комета" применяют в современных российских ракетах, беспилотниках и управляемых авиабомбах.