Россия резко увеличила вербовку африканцев на войну против Украины: в Bloomberg раскрыли подробности

Россия резко нарастила вербовку граждан африканских стран в свою армию, пытаясь компенсировать нехватку личного состава и значительные потери в войне против Украины. Больше всего выросло число завербованных мужчин из Бурунди и Зимбабве, а Москва также начала привлекать наемников с Мадагаскара.

Об этом сообщает Bloomberg. С января по сентябрь 2026 года Россия активизировала вербовку в странах с ограниченными демократическими свободами, слабой судебной системой и недостаточной защитой прав граждан.

Россия резко увеличила вербовку африканцев

За первые девять месяцев 2026 года Россия завербовала 699 граждан Бурунди. Для сравнения, за весь 2025 год в российскую армию вступили лишь 30 мужчин из этой страны.

Еще существеннее выросло число завербованных граждан Зимбабве. Если в прошлом году их было 65, то за девять месяцев текущего года – уже 530 человек.

Значительное увеличение числа завербованных также зафиксировали в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Судане и Камеруне. Кроме того, Россия впервые с начала полномасштабной войны начала вербовать граждан Мадагаскара, военные власти которого после переворота в прошлом году наладили более тесные отношения с Москвой.

Также отмечается, что вербовка иностранцев должна помочь России компенсировать значительные потери и нехватку людей для мобилизации.

Иностранцев заманивают обещаниями работы и высоких зарплат

Российские вербовщики используют экономические трудности в африканских странах, предлагая мужчинам привлекательные зарплаты, бонусы за подписание контракта и возможность получить российское гражданство. При этом потенциальным новобранцам нередко обещают гражданскую работу, в частности в сфере общественного питания или транспорта, умалчивая о риске отправки на фронт.

Bloomberg приводит пример интернет-рекламы, которую, вероятно, использовали в Зимбабве. На объявлении изображен мужчина африканского происхождения в военной форме и содержится предложение программы для специалистов из Зимбабве с ограниченным количеством мест. Потенциальным кандидатам предлагают пройти тест, чтобы проверить соответствие требованиям, но прямо не сообщают, что после подписания контракта их могут отправить воевать против Украины.

По данным издания, российские власти также меняют подходы к вербовке в зависимости от страны. Как минимум в девяти африканских государствах военный набор почти прекратился, вместо этого Россия пытается привлекать их граждан к работе в оборонной промышленности.

Африканские страны пытаются остановить вербовку

Попытки России привлекать африканцев к войне вызывают все большую обеспокоенность правительств континента. Ботсвана и Южно-Африканская Республика публично предупреждали граждан об опасности предложений высокооплачиваемой работы в России, а власти Зимбабве задержали двух россиян по подозрению в вербовке в армию.

Правительство Кении напрямую призвало Москву прекратить эту деятельность. Кенийские политики заявляли, что Россия могла завербовать не менее 1000 граждан страны, а министр иностранных дел Мусалия Мудавади ездил в Москву, чтобы выразить протест.

В Ботсване также сообщили о пропаже 15 граждан, завербованных в российскую армию. По словам министра иностранных дел страны, власти обратились к украинской и российской сторонам по поводу этой ситуации.

Сколько иностранцев воюют на стороне России

В целом украинская сторона идентифицировала 45 959 иностранцев из 151 страны, подписавших контракты с российской армией. Среди них 5451 человек – граждане африканских государств.

Отдельно Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине в своем докладе заявила, что российские власти причастны к торговле людьми с целью привлечения иностранцев в вооруженные силы. По выводам комиссии, международная сеть посредников помогала перевозить потенциальных новобранцев в Россию, где их обманом или принуждением заставляли подписывать контракты, которых они не понимали.

Выводы комиссии основаны на 245 интервью с военнослужащими, попавшими в украинский плен или вернувшимися домой, а также с родственниками завербованных. Опрошенные в возрасте от 18 до 60 лет были родом, в частности, из Иордании, Уганды, Перу и Узбекистана.

В то же время Кремль публично не признавал использование иностранцев для участия в войне против Украины и заявлял, что у России достаточно людских ресурсов для продолжения боевых действий.

Напомним, Россия активно вербует иностранцев в свою армию и отправляет их воевать против Украины. В частности, из 64 граждан Узбекистана, попавших на фронт, по словам одного из беглецов, выжили лишь трое.

Как писал OBOZ.UA, Россия расширяет географию вербовки иностранцев для участия в войне против Украины, в частности привлекая граждан стран Латинской Америки. В связи с этим только за первые девять месяцев 2026 года в украинский плен попало вчетверо больше латиноамериканцев, чем за все предыдущие годы полномасштабной войны вместе взятые.