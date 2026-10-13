Россия делает ставку на разработку реактивных дронов со скоростью 800 км/ч: в Defence Express раскрыли подробности

Россия работает над созданием нового поколения реактивных дронов-камикадзе, скорость которых может достигать 800 км/ч. Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара, отметив, что средства противодействия таким беспилотникам уже разрабатываются.

В то же время подробности о новой разработке россиян пока не обнародовались. В Defence Express проанализировали предыдущие российские проекты и предположили, какие именно реактивные БПЛА может создавать РФ.

Каким был российский проект Ту-300 "Коршун"

Поскольку официальной информации о новых российских дронах пока нет, одним из возможных ориентиров является проект Ту-300 "Коршун", разработанный конструкторским бюро "Туполев" в 1990-х годах.

Это была попытка создать многоцелевой реактивный беспилотник на базе Ту-141 "Стриж". Он должен был существовать в двух вариантах: разведывательном — с аппаратурой радиотехнической разведки, и ударном — с возможностью подвески авиабомб на внешних узлах.

По проектным характеристикам Ту-300 "Коршун" имел взлётную массу 4000 кг и мог нести до 1000 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость должна была составлять 950 км/ч, а дальность применения — от 300 до 600 км.

Разработчики также предусматривали экспортный вариант беспилотника. Однако в то время проект не заинтересовал потенциальных покупателей и остался выставочным экспонатом.

Каким был российский проект Ту-300 "Коршун". Источник: defence-ua.com

Что известно о реактивном дроне "Гром"

Еще одним возможным ориентиром является ударный реактивный БПЛА "Гром" компании "Кронштадт", представленный в 2024 году. Его можно считать некой реинкарнацией идей, заложенных в проект Ту-300 "Коршун".

Беспилотник оснащён колёсным шасси и, согласно заявленным характеристикам, способен нести до 2000 кг боевой нагрузки, в том числе ракеты Х-31.

В то же время текущий статус проекта "Гром" пока неизвестен. В Defence Express отмечают, что предыдущие разработки свидетельствуют о возможности создания Россией ударных реактивных БПЛА со скоростью полёта около 800 км/ч.

Что известно о реактивном дроне "Гром". Источник: defence-ua.com

Россия может создавать гибридные ракеты-дроны

В то же время новые российские разработки могут сочетать различные технологические решения. В качестве примера такого подхода Defence Express приводит С-71К "Ковер" для Су-57, который демонстрировали даже в Египте. Это изделие можно охарактеризовать как гибрид реактивной авиабомбы и крылатой ракеты.

Издание также обращает внимание на то, что ракета-дрон со скоростью 800 км/ч и более можно создать в значительно более компактных габаритах, чем это обычно свойственно российскому военно-промышленному комплексу.

Инфографика. Источник: defence-ua.com

Каковы характеристики американского Barracuda-500

Для сравнения Defence Express приводит данные об американском Barracuda-500 от компании Anduril. Это устройство имеет дальность применения до 900 км и скорость полета до 900 км/ч, а масса его боевой части составляет 45 кг. Покупателем беспилотника также станет Латвия.

По мнению авторов материала, учитывая технологичность этой разработки, Россия может искать возможности получить отдельные наработки по Barracuda-500 и интегрировать их в собственные средства ведения войны против Украины.

В то же время это предположение, а не подтвержденная информация о том, что Россия уже получила соответствующие технологии или использует их в своих разработках.

Напомним, что российские захватчики во время дроновых ударов по Украине начали применять технологию, не поддающуюся воздействию РЭБ. Речь идет об оптико-электронной системе коррекции по контурам местности. Украина уже довольно долго использует в беспилотных летательных аппаратах именно такие навигационные системы, а в следующем году эти системы будут активно развиваться.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты также используют на "Шахедах", атакующих Киев, новые защищенные антенны спутниковой навигации — на 32 элемента вместо 16. Из-за этого для противодействия таким системам украинской стороне придется увеличивать количество средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), утверждает Сергей Бескрестнов.