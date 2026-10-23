Россия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторжения

Европейские страны не на шутку лихорадит, но наиболее горячо сейчас во Франции. Страну всколыхнули масштабные протесты, связанные прежде всего с ростом стоимости жизни, кризисом системы образования и накопившимся недовольством политикой правительства Эмманюэля Макрона. Изначально движение возглавили школьники и студенты, но затем к ним присоединились профсоюзы, работники, а также силы, чьи действия явно за рамками мирного протеста. Хуже всего то, что масштаб (и катастрофа) происходящего может выйти далеко за пределы привычных протестов в ЕС.

Демократия и свобода слова не ограничивают цивилизованное отстаивание своих прав гражданами свободных государств. А во Франции и особенно в ее столице это в целом просто обыденное явление. Но все резко меняется, когда протесты перерастают в разбой, уничтожение культурного достояния, откровенный грабеж и… террор? Да, именно террор. Но организованный кем и с какой целью, ну и конечно же, в чьих интересах?

И прежде чем детально разобраться в сути происходящего, я напомню ничуть не менее ужасающий многих прецедент – протесты "Желтых жилетов" в 2018 году.

Эхо из прошлого

В 2018 году во Франции и непосредственно в Париже начались протесты фермеров (связанные с повышением цен на топливо), которые резко переросли в хаос на улицах. Причем хаос исходил не от фермеров, а от совершенно сторонних участников протестов.

Среди участников дебоша 2018 г. стали появляться люди с флагами… "ДНР" и "ЛНР".

Флаг "ДНР" на Елисейских Пол... Источник: krymr.com Развернуть

Очень быстро выяснилось, что это был, например, Фабрис Сорлин – первый председатель ультраправого движения "Судный день", член партии Марин Ле Пен "Национальный фронт", а ныне "Национальное объединение" и руководитель аналитического центра "Katehon", в наблюдательный совет которого входит российский пропагандист Александр Дугин.

Также в протестах участвовал Ксавье Моро, который исполнял роль международного наблюдателя на незаконных выборах на оккупированной части Донбасса и автор пропагандистской монографии "Украина. Почему Франция себя обманывает".

Тогда же на протестах среди хулиганов был замечен Серж (Сергей) Мюнье, который в 2014-ом отправился воевать на стороне российских террористов в составе батальона "Восток", а затем, в 2015 году, в ходе своей второй "командировки", принимал участие в штурме Марьинки в составе бригады "Пятнашка".

Можно вспомнить и активиста Виктора Лента, который также воевал против ВСУ на Донбассе, а по возвращению во Францию основал организацию "Континентальное единство", которая вербовала французов для их отправки в горячие точки.

Тогда же, в 2018 году, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отмечал, что за наиболее радикально настроенными демонстрантами стоят организованные группы "Национального фронта" Марин Ле Пен, а в социальных сетях основную информационную поддержку протестам оказывают пользователи с… российской пропиской.

По сути, мирный протест в 2018 году перерос в уничтожение культурного центра Европы посредством участия в нем радикальных групп и откровенно боевиков. Причем многие из них были напрямую связаны с Марин Ле Пен и ее партией "Национальное объединение", а также группами пророссийского толка и участниками войны против Украины.

Настоящее

Нынешние протесты, казалось бы, начались по вполне объяснимым причинам, а именно: рост цен и стоимости жизни, кризис системы образования, сокращение и снижение качества государственных услуг. Но в протест тут же был интегрирован радикальный фактор, который, как и в 2018 году, катализировал насилие. Только ранее это были филиалы и радикальные ответвления "Национального объединения", а сегодня этим катализатором стали Black Bloc.

Black Bloc – это движение, впитавшее в себя представителей радикальных групп анархистов, антифашистов и других ультралевых активистов.

Кроме того, среди главных зачинщиков беспорядков очень много мигрантов из африканских и ближневосточных стран, в особенности выделяются сторонники Free Palestine, связь которых с российскими спецслужбами фактически доказано рядом журналистских расследований, не говоря уже об исторически сложившихся отношениях и поддержке СССР/РФ Палестины и террористических группировок типа ХАМАС.

То есть, опорой нынешней радикализации протестов во Франции стали уже не привычные местные хулиганы, а мигранты и сторонники террористов, финансируемые и поддерживаемые Россией? А что в этом удивительного, с учетом того, что СССР и Россия всегда использовали мигрантов как один из основных ресурсов вербовки и формирования агентурных сетей в странах Запада.

Во Франции протесты переросл... Источник: Ouest-France Развернуть

В 2021 году в монографии "Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця" я опубликовал раздел, в котором детально описал наиболее распространенные сценарии инфильтрации российских агентов влияния через широчайший спектр областей и направлений общественной, политической и медиа жизни стран ЕС, в том числе через мигрантов. В этой же работе я отмечал, что движение антивацинаторов, АНТИФА и даже "Желтые жилеты" являются в первую очередь дестабилизирующим фактором для Европы. А все, что дестабилизирует – интересно России.

Но вот ведь вопрос: почему как и в 2018 году Париж не стали расшатывать, используя имеющийся ресурс ячеек "Национального объединения", а были активизированы агентурные сети в эмигрантской среде?

Фактор Ле Пен

Марин Ле Пен достаточно уверенно движется к победе на будущих президентских выборах во Франции. Но для активизации сомневающегося электората ей крайне важны дестабилизирующие события во Франции, демонстрирующие бездарность политики Макрона. По этой причине применять ресурс "Национального объединения" – это саму себя дискредитировать, а вот вывести на улицу темнокожих мигрантов и людей с флагами Палестины вполне разумно.

Марин Ле Пен

Ле Пен буквально тычет пальцем в политику Макрона, изобличая его в тупиковом векторе мультикультурализма и прочих спорных моментах. Причем с ней соглашаются даже те, кто ранее не поддерживал "Национальное объединение", но кого ужасает вид Парижа в дыму и разбитые витрины бутиков, разграбленных "понаехавшими".

Триггер выбран крайне верный и "Национальное объединение" вместе с политической деятельницей, предвыборные кампании которой не единожды финансировались Россией, набирают поддержку как никогда ранее.

Задаваясь вопросом, кому нужно погружать Париж в хаос, следует и понимать, что ответ находится в плоскости – а кому это выгодно?

Но проблема несколько глубже, масштабнее и угрожающе, нежели хаотизация ради победы пророссийского кандидата.

Точка отсчета

Протесты сейчас охватывают не только Францию, но и другие европейские страны. Происходит это на фоне того, как ведущие разведслужбы бьют тревогу – Россия готовится к вторжению в ЕС.

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На фоне ослабления поддержки Европы со стороны США, ростом симпатии Дональда Трампа к Владимиру Путину и ослаблению санкций, а также конвульсий в ряде стран ЕС, где набирают поддержку пророссийские силы, что останавливает РФ развернуть активные боевые действия в одной из европейских стран?

Россия по лекалам 2014 года может воспользоваться внутренней дестабилизацией, слабостью и неготовностью к войне ЕС (как это было с Украиной в период Революции Достоинства) и осуществить уже не гибридное, а прямое вторжение в одну из стран.

В видении Москвы это идеальный момент для осуществления таких действий. Военная неготовность. Внутренняя политическая дезорганизация. Социально-политическая хаотизация. Отсутствие сильной внешней поддержки.

Вопрос только в том, решится ли Путин на это именно сейчас или будет ожидать накопления достаточного резерва сил?

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".