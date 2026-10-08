Россия разрабатывает ракету за $12 тыс. долларов для перехвата дронов: что о ней известно

Страна-агрессор Россия разрабатывает дешевые средства ПВО для борьбы с беспилотниками. Во время выставки вооружения, проходившей в рамках военных учений "Центр-2026", оккупанты впервые продемонстрировали проект новой бюджетной зенитной ракеты, предназначенной для уничтожения БПЛА.

Главной особенностью разработки называется низкая стоимость в пределах 12 тыс. долларов. Об этом сообщает портал Defence Express.

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По замыслу оккупантов, проект призван решить ключевую проблему современной ПВО – экономическую нецелесообразность применения дорогих зенитных управляемых ракет против массовых и дешевых украинских БПЛА. Для снижения стоимости производства зенитную ракету создают на базе уже существующего семейства советских и российских противоградовых неуправляемых ракет "Алазань".

Хотя производители не уточнили конкретную модификацию, судя по габаритам показанного образца, разработчики выбрали 82,5-мм ракету "Алазань-6". Более старые версии, например, "Алазань-2М" уже сняты с производства, а современные "Алазань-8М" и "Алазань-9" имеют меньший калибр в 60 мм.

Из гражданской ракеты в зенитную

Чтобы превратить гражданскую противоградовую ракету в полноценный перехватчик воздушных целей, ее конструкцию планируют существенно модернизировать. Головную часть "Алазани-6", где ранее находился реактив для распыления в облаках, полностью заменят.

На ее место установят аэродинамические поверхности для маневрирования и коррекции траектории в полете, систему управления и приема сигналов для выдерживания курса на цель, а также осколочно-фугасную боевую часть для поражения или вывода из строя конструкции БПЛА.

Способ удержать низкую цену

Главная инженерная сложность проекта – уложиться в заявленную смету до $12 тыс. Установка на ракету инфракрасной или активной радиолокационной (АРЛГСН) головки самонаведения мгновенно подняла бы стоимость боеприпаса в несколько раз.

Поэтому с высокой долей вероятности наведение ракеты будет реализовано по радиокомандной схеме. При таком подходе вычислительный центр и радиолокатор наземной пусковой установки сопровождают и цель, и ракету, передавая на борт перехватчика радиокоманды коррекции. Это позволяет оставить всю дорогую электронику на земле, сделав саму ракету максимально дешевой и массовой в производстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия разрабатывает новый тип ракеты, дальность которой может достигать 800 км, и Украине уже сейчас необходимо разрабатывать средства противодействия такому оружию. Вероятной основой для новой угрозы генерал-лейтенант Игорь Романенко считает модернизацию ракетного вооружения РФ, которую он связал с серией "Искандер".

Напомним, к концу 2026 года Россия планирует увеличить объемы производства баллистических ракет. Параллельно Москва готовится провести испытания новой баллистической ракеты дальностью до 800 км.