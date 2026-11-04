Россия расширила список средств террора для ударов по Украине и готовится к следующему "рывку": анализ за месяц

В течение октября российские оккупанты продолжили тактику ударов по территории Украины с прицелом на столицу с применением реактивных средств поражения. В свою очередь РОВ не продемонстрировали резкого наращивания количества ударов, а показатели перехвата вражеских средств террора, наоборот, улучшились. Ракетные удары также носили довольно ограниченный характер. Но обо всем по порядку.

Дроны

В октябре российские оккупанты задействовали для террора Украины 6 076 дронов-камикадзе/приманок комбинированного типа, из которых было перехвачено 5 294 цели (или 88%). При этом вырос показатель перехватов реактивных средств террора – в сравнении с предыдущими месяцами.

Октябрьский показатель количества дронов ниже, чем в сентябре (6 438, из которых перехвачено 5 575 целей или 86%), но все равно выше, чем в летний период:

– в июне враг применил 5 749 дронов (перехвачено 5 289 или 92%);

– в июле – 4 515 (перехвачено 4 073 цели или 90%);

– в августе – 5 004 (перехвачено 4 307 целей или 86%).

Абсолютный рекорд неизменно сохраняется за маем 2026-го, когда было применено 8 150 дронов (из которых было перехвачено 7 642 или 94%).

В целом сохраняется тенденция, когда противник без накопления и обустройства новых пусковых площадок, строительство которых как раз и ведется крайне интенсивными темпами в России, не может нарастить налеты реактивной компонентой до уровня мая 2026 года.

А падение на 6% интенсивности ударов в октябре (который в сравнении с сентябрем имеет еще и дополнительные сутки) может указывать на производственные проблемы, вызванные ударами СОУ по предприятиям, задействованным в поставках определенных компонентов для производства средств террора, либо задержкой поставок от основных спонсоров –например, Китая.

Тем не менее, это не отменяет фактора накопления противником дронов-камикадзе для террора в период старта отопительного сезона, особенно при длительном снижении температур.

Обустройство же новых пусковых площадок подтверждает то, что цели противника на будущее – это возвращение к практике применения комбинированных волн налетов в количестве более 500 дронов за волну.

Последствия атаки на Киев. Источник: корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло

Ракетные удары

В октябре Воздушные силы ВСУ так и не раскрыли в полном объеме статистику применения врагом ракетных средств поражения. Тем не менее, мы можем сделать ряд предварительных выводов о том, как сейчас Россия применяет эту компоненту для террора Украины.

Прежде всего, враг полностью перешел на системный террор тыловой Украины эрзац-ракетами типа "Бандероль", Герань-5, "Дань-Т", также стало известно о создании и применении нового средства – дальнобойного "Филина".

Все это указывает на приоритеты РОВ в вопросах повседневного террора, причем с применением более дешевых, массовых и простых в производстве ракет.

Детальнее про российские эрзац-ракеты я рассказывал в материале "Россия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже использует для террора и чем опасен "Филин".

В свою очередь, приоритет повседневного террора не отменяет производство и применение более дорогих и энергозатратных средств.

В течение октября российские оккупанты трижды наносили комбинированные ракетные удары по Украине средним и ограниченным боекомплектом, а именно:

– 7 октября (более 50 ракет);

– 14 октября (39 ракет);

– 27 октября (16 ракет).

Также, если говорить об ограниченной статистике ударов, то в течение октября противник применял ракетное вооружение по тыловой Украине в течение 22 дней – 42 раза. Это может быть совпадением, но в сентябре РОВ применили ракетные средства практически в той же интенсивности и пропорции – в течение 22 дней и 41 раз.

Таким образом, средняя пауза между ударами составляет классические неделя-две, что говорит о неизменности методов подготовки к таким ударам у РОВ.

Аналогично главным средством террора в этой категории остаются баллистические ракеты 9М723 и ЗУР комплексов С-300/С-400. А фиксация баллистических целей и последствия ударов в количественной мере не меньше показателей летнего периода и сентября, из чего можно сделать вывод, что активность тяжелой компоненты ракетных средств не уменьшилась, а сохранилась на достаточно высоком показателе.

Выводы

Октябрь 2026 года не стал исключением в вопросах применения армией России по территории Украины как дронов-камикадзе, так и ракетных средств. Мы фиксируем достаточно системный и взвешенный подход противника к террору, с использованием четко распланированного боекомплекта.

Возможно, эта тенденция изменится в течение ноября, но точно не на пользу Украине, поскольку Россия, регулярно расширяя список средств террора, может значительно интенсифицировать удары с наступлением холодов.

Поэтому достаточно среднестатистический и взвешенный октябрь может перейти в куда более активные и экстремальные ноябрь-декабрь. Причем это касается как категории применяемых противником дронов-камикадзе, эрзац-ракет, так и более мощного, тяжелого ракетного вооружения.

Миновал второй месяц сложнейшей с 2022 года осени для Украины. И мы приближаемся к сложнейшей зиме.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".