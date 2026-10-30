Россия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозит

Летом 2026 года российские оккупанты значительно интенсифицировали террор в Черном море, направленный на удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, ходящим в наших водах. Это привело к тому, что коммерческое и гражданское судоходство в исключительной экономической зоне Украины в ЧМ было заблокировано. Но в октябре РОВ развернули настоящую охоту на суда уже в водах Болгарии и Румынии – по сути, занимаясь террором в водах стран НАТО.

Так, 5 октября было атаковано грузовое судно под флагом Сент-Китс и Невис, перевозившее украинское зерно из порта в Измаиле в Италию. В итоге оно затонуло в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 30 морских милях южнее Сфынту-Георге.

А буквально на следующий день, 6 октября, были атакованы сразу два торговых судна. Это произошло примерно в 70 морских милях к востоку от мыса Бяла, в исключительной экономической зоне Болгарии.

На сегодняшний день известно о минимум десяти случаях атак российских воздушных и морских дронов-камикадзе на коммерческие судна в водах Румынии и Болгарии.

При этом адекватного ответа на агрессию России, приводящую к потере суден и гибели членов экипажей, со стороны НАТО и ЕС мы до сих пор не увидели. И это только мотивирует агрессора масштабировать свои действия. Но масштабировать до какого уровня? Каковы цели РОВ в Черном море?

Охота на украинское зерно

Рассматривая хронологию и специфику ударов РОВ в Черном море, первое что приходит на ум – это бескомпромиссная и дерзкая охота на украинское зерно, которую Россия устраивает даже в водах стран членов НАТО.

Действительно, серия ударов напрямую касается перевозимого украинского зерна по так называемому зерновому коридору. В частности, речь идет о маршруте через Измаил, Рени, Дунай и канал Сулина, который после блокады черноморских портов стал основным.

Таким образом, Россия расширяет зону блокады в Черном море, осуществляя не только террор в исключительной экономической зоне Украины, но и Румынии и Болгарии.

Однако версия относительно охоты РОВ исключительно на украинское зерно и любые суда, идущие курсом в украинские порты и обратно, была подвергнута сомнению 28 октября.

Намек на полную блокаду

Три российских морских дрона-камикадзе атаковали принадлежащий греческим владельцам контейнеровоз, шедший под флагом Либерии из израильской Хайфы в румынскую Констанцу. Атака была осуществлена в 21 морской миле к юго-востоку от Шаблы, в исключительной экономической зоне Болгарии. Это судно не перевозило украинское зерно и его маршрут был хорошо известен, что исключает ошибку РОВ с выбором цели.

Этот акт террора показывает то, что российские удары охватывают не только зерновой коридор, а могут касаться всего судоходства в Черном море. Также не исключено, что подобная эскалация носит вполне спланированный характер, а не спонтанный, поскольку пришлась она на период активизации гибридных атак России на материковую Европу.

То есть, все это элементы единого плана по не просто повышению напряженности в регионе, а открытой подготовке к уже прямой агрессии. А одним из необходимых условий такой агрессии является блокада Черного моря для всех стран потенциального противника.

Но следует понимать, что под прямой агрессией подразумевается не вторжение российских оккупационных войск в Болгарию или Румынию, а открытие нового театра боевых действий в другой части Европы, например, в странах Балтии. В свою очередь при прямом военном давлении на севере, на юге может осуществляться блокада с целью ослабления возможностей логистики стран НАТО через Черное море и подрыв их экономической стабильности.

Уже сейчас рост военных рисков влияет на повышение стоимости страхования судов и грузов в западной части Черного моря. Изменение привычных маршрутов отразится на росте расходов и стоимости перевозимой продукции. В свою очередь увеличение стоимости перевозки украинского зерна и растительных масел уже влияет на доходы экспортеров и вынуждает повышать стоимость продовольствия для импортеров. Украинское же зерно играет важную роль в импорте бедных стран Африки, снижение объемов его поставок и рост цены могут привести к гуманитарному кризису наиболее бедных и наиболее зависимых из них.

Вспышка голода в странах Африки может вызвать дестабилизацию целых регионов, что не только позволит России укрепить свои позиции в некоторых из них, но оказывать давление на Европу, особенно ее южное подбрюшье.

Россия рассматривает любое ослабление противника как стратегический, важный элемент общего пазла будущей войны. Ну а пассивность НАТО и крайне вялая реакция стран ЕС на нескрываемую подготовку России к не только гибридной, но и явной войне по широкому фронту только мотивируют Кремль к активизации еще более дерзких сценариев.

Выводы

Россия активизировала наиболее агрессивные с 2022 года сценарии против стран НАТО в Черном море.

Если рассматривать высокую долю вероятности конфликта между Россией и Европой, то блокада Черного моря выглядит как вполне логичный элемент подготовки к такой агрессии.

В настоящее же время действия РОВ не просто нарушают морскую логистику в регионе, но и негативно влияют на ценообразование, а также объемы поставок важной сельхозпродукции в регионы, критически зависимые от импорта.

Действия российских оккупантов создают помимо военных угроз, целый ряд экономических и гуманитарных кризисных ситуаций, выходящих за пределы локальной, региональной проблематики. Особенно это касается государств Северной Африки и некоторых стран Восточной, которые импортируют большую часть потребляемой пшеницы, а украинское зерно непосредственно используется для гуманитарных миссий по борьбе голодом.

Поэтому масштабирование блокады в Черном море – это не только про украинское зерно и не только про растущие риски большой войны в Европе, но и про гуманитарный кризис, распространяющийся и охватывающий куда больше стран и даже континентов.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".