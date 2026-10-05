Россия сконцентрировала террор на столице Украины и ускоренно модернизирует баллистику с реактивными "камикадзе": анализ ударов за месяц

В сентябре российские оккупанты в значительной степени сконцентрировали террор на столице Украины реактивными средствами поражения. При этом в течение месяца так и не появилось абсолютно надежного и эффективного средства перехвата реактивных дронов-камикадзе. Что касается задействования врагом ракетной компоненты, то оно носило крайне сдержанный, ограниченный характер, чему есть совсем не утешительное объяснение.

Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Дроны

В сентябре российские оккупационные войска применили по территории Украины 6 438 дронов-камикадзе Shahed-136/238/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий", из которых было перехвачено 5 575 или 86%.

Напомню, что в июне противником было применено 5 749 дронов (перехвачено 5 289 или 92%), в июле – 4 515 (перехвачено 4 073 цели или 90%), а в августе 5 004 (перехвачено 4 307 целей или 86%). Абсолютный рекорд же был установлен РОВ в мае 2026-го, когда было применено 8 150 дронов (из которых было перехвачено 7 642 или 94%).

Таким образом, общее количество примененных средств террора противником не является в сентябре рекордным, но и в сравнении с летним периодом явно продемонстрировало рост на 15-20%. Однако в этих цифрах есть нюанс, который вводит в определенный диссонанс.

Дело в том, что 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения к нации отметил, что в сентябре РОВ применили более 2 730 реактивных "шахедов", из которых сбито или подавлено было более 1 500. В свою очередь, согласно сводкам Воздушных сил ВСУ по состоянию на 26 сентября противник нанес менее 700 ударов.

Размытость формулировок не дает возможности полностью проанализировать картину для понимания ситуации в деталях. Но очевидно одно – в сентябре эффективность перехвата реактивных средств террора не выросла, а даже снизилась. В первую очередь за счет постоянной смены тактики применения реактивных дронов и продолжающихся их улучшений, приводящих к появлению новых модификаций не каждую неделю, а практически через каждые 2-3 дня.

Такого разнообразия дронов-камикадзе, с разного рода нововведениями и улучшениями, не наблюдалось ни в один другой итоговый месяц.

Создается такое впечатление, что в Алабуге создано несколько департаментов, которые круглосуточно трудятся над созданием новых модификаций реактивных дронов, причем с привлечением студентов местного же Политеха. Слишком много модификаций появляется – и в очень короткие сроки.

Очевидно, что по динамике и адаптивности в вопросах генерации новых модификаций ударных средств российские оккупанты опережают наши возможности по созданию высокоэффективных средств противодействия.

Также в сентябре продолжился террор городов Украины в круглосуточном режиме, растягиваемый по времени одиночными налетами и постоянно держащий в напряжении воздушной тревоги. Центром такого террора, как и в августе, стала столица – Киев.

Противник, пользуясь фактором низкого показателя перехватов реактивных дронов-камикадзе, расширил категории целей, по которым стали наносится удары, добавив к ним дата-центры и вышки ЛЭП.

Ракетные удары

Хочу напомнить, что в августе ВС ВСУ закрыли статистику применения противником ракетных средств поражения, в связи с чем формирование аналитических заметок по этой категории стало невозможным.

В целом я согласен с необходимостью ограничения поступающей в открытые источники информации, что продиктовано повышением уровня секретности на фоне острого дефицита в Украине противоракет для перехвата сложных целей. Тем не менее, определенные выводы из имеющейся информации мы можем сделать.

Прежде всего, в течение сентября противник применял ракетное вооружение по тыловой Украине в течение 22 дней – 41 раз. Среди запускаемых ракет были как сложные для перехвата, так и авиационные управляемые Х-59/69, Х-31П и прочие.

Применение именно сложных для перехвата ракет в сентябре снизилось в сравнении с августом, но это рано оценивать как положительный сигнал.

Производство противником всех типов ракет не снизилось и боекомплект их не исчерпался, а как раз наоборот – происходит процесс накопления.

Очевидно, что на конец лета – начало осени основные террористические задачи по ударам по тыловой Украине и непосредственно Киеву были возложены именно на дешевые, в сравнении с ракетными средствами, реактивные дроны-камикадзе и эрзац-ракеты типа Бандероль, Дань-Т и Герань-5. А вот интенсификация применения именно ракетной составляющей врагом может начаться уже в течение ноября и наращиваться ближе к декабрю, достигнув пика в зимний период.

Кроме того, в сентябре противник применил баллистическую ракету с новой маркировкой 9М723-2Ф3. Напомню, что в августе на Киев пустили баллистическую ракету с маркировкой 9М723-2, которую также называют "Искандер-1000".

В предыдущем своем обзоре ударов по территории Украины за август я отмечал, что одной из актуальных угроз может стать для нас модернизация не только дронов-камикадзе и эрзац-ракет, но и сложных для перехвата баллистических 9М723.

Очевидно, что противник продолжает работать над улучшением характеристик для своей основной террористической ракеты, причем разница между появлением двух новых модификаций – около месяца. Это явно указывает на довольно высокие темпы внедрения нововведений и применения их в боевых условиях.

Выводы

Сентябрь показал неизменность стратегии РОВ по террору тыловой Украины с отличием только в тактических и технологических моментах.

Россия значительно расширила список средств террора, преимущественно на реактивной тяге, при этом в кратчайшие сроки вводя в строй новые модификации. Параллельно с этим масштабируется и само производство реактивных дронов-камикадзе на основной российской производственной площадке в Алабуге.

Украина, проигнорировав в январе 2024 года угрозу от реактивного дрона-камикадзе Shahed-238, впервые нанесшего удар по нашей территории, оказалась неготовой к противодействию этим средствам террорам и ему подобным, когда противник катализировал их применение. Это попустительство сейчас очень дорого обходится всей стране и в ближайшей перспективе ситуация кардинальным образом не изменится.

Также враг интенсифицировал работу над улучшением своей ракетной компоненты, в особенности баллистических ракет, что также может стать для нас новым вызовом уже в ближайшей перспективе.

Разумеется, противодействие каждой угрозе имеется, но доведение его до эффективного состояния и масштабирование занимает время. Время, которое было потеряно с 2024 года.

Идет сложнейшая с 2022 года осень для Украины.