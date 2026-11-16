Россия воспользовалась ограничением Starshield для атак на Украину: в ISW указали на угрозы

Ограничения для системы Starshield в Украине сыграли на руку России. Российские войска воспользовались ими для ударов по электроподстанциям в ряде украинских областей, включая Киевскую область, ночью и утром 15 ноября.

Дело в том, что российские реактивные дроны летят со скоростью, значительно превышающей 161 км/ч, при которой украинские перехватчики теряют связь с оператором. Подробности сообщили в Институте изучения войны (ISW)

Россия воспользовалась ограничениями Starshield для усиления террора

Аналитики констатировали, что российские войска используют постоянные ограничения скорости, с которой могут работать беспилотники, оснащенные системой Starshield, для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Так, по словам президента Украины Владимира Зеленского, эти ограничения помогли россиянам нанести удары по украинским электрическим подстанциям в Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Донецкой и Киевской областях ночью и утром 15 ноября. Враг атаковал с помощью реактивных беспилотников типа "Шахед".

В ту ночь, по данным Воздушных сил, войска РФ в общей сложности запустили 132 дрона, 78 из них были реактивными. Запуски осуществлялись из районов Брянска, Орла и Курска, из Ростовской области и Приморско-Ахтарска, расположенного в Краснодарском крае, а также из оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Удары в ночь на 15 ноября вызвали отключения электроэнергии в Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Дело в том, что из-за ограничений Starshield у Украины меньше возможностей для защиты от реактивных дронов противника. Украинские реактивные беспилотники-перехватчики (например, "Барс") теряют связь с операторами на скорости свыше 161 км/ч. и поэтому не могут перехватывать российские реактивные беспилотники, которые летят со значительно более высокой скоростью.

За два дня до этого, 13 ноября, Зеленский заявлял, что конкретная географическая конфигурация этих ограничений скорости влияет на способность украинских сил перехватывать российские реактивные беспилотники на ранних этапах их траекторий полета над оккупированной восточной частью Украины, что позволяет российским силам использовать более выгодные траектории полета и расширяет их возможности для нанесения ударов.

В ISW добавили, что россияне часто используют дальнобойные пусковые установки беспилотников в оккупированных Донецке и Гвардейском для ударов по Украине.

"Таким образом, российские войска могут наносить более эффективные удары из этих и других мест по городам на юге и востоке Украины, таким как Запорожье, Днепр и Павлоград (которые расположены примерно в 25, 110 и 130 километрах от линии фронта соответственно), при условии, что украинские войска не смогут использовать реактивные беспилотники-перехватчики над оккупированной территорией", – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что введение ограничений Starshield будет способствовать истощению украинской ПВО.

"Текущие ограничения скорости Starshield, вероятно, значительно усилят нагрузку на другие элементы системы противовоздушной обороны Украины, такие как истребители, автоматизированные и управляемые пулеметные установки, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), поскольку украинским войскам придется компенсировать это этими средствами, тогда как некоторые украинские реактивные системы перехвата беспилотников неэффективны в определенных районах", – говорится в материале.

Российская атака в ночь на 15 ноября

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 15 ноября, Зеленский высказался об ограничениях Starshield.

Он призвал американскую сторону и компанию SpaceX пересмотреть ограничения в работе терминалов, которые влияют на эффективность украинских дронов-перехватчиков. От решения этой проблемы зависит защита украинских городов и энергетической инфраструктуры накануне зимы.