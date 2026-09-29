Россия сбросила КАБы на школу в Сумах, дети и учителя находились в укрытии: все подробности. Фото
Последствия российского авиа...
Источник: Коллаж OBOZ.UA
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В Сумах российские войска нанесли авиаудар по центру города — четыре управляемые авиабомбы попали в здание школы, где проходили занятия. Двое человек погибли, ещё шестеро получили ранения.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, среди раненых – трое детей. Всего из учебного заведения своевременно эвакуировали 100 человек.
Школа в Сумах після влучання російських КАБів
Источник: Суспільне Суми
Пожежа в школі в Сумах після...
Источник: Національна поліція України
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Корреспондентка "Суспильного", находившаяся на месте происшествия, сообщила, что школа получила значительные повреждения. Взрывная волна выбила окна и двери, а также разрушила стены.
Так виглядає школа в Сумах після авіаудару РФ
Источник: Національна поліція України
Наслідки влучання російських...
Источник: Суспільне Суми
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Взрывы в Сумах прогремели около 15:35. Накануне Воздушные силы ВСУ предупреждали о КАбах, направлявшихся на город.
Пошкоджена внаслідок атаки РФ школа в Сумах
Источник: Національна поліція України
Так виглядає школа в Сумах після авіаудару РФ
Источник: Національна поліція України
Палає школа в Сумах після російського удару
Источник: Національна поліція України
Повреждения также зафиксированы в частном секторе, сообщил Зеленский.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 29 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате атаки в столице были повреждены жилые и нежилые здания, 60-летняя женщина получила травмы.
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