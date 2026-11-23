Россия направила на Украину более 150 дронов, силы ПВО обезвредили 134 из них: последствия атаки
В Украине работали силы ПВО.
Источник: МВД
В ночь на 23 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал 153 дрона разных типов.
Силы ПВО обезвредили 134 цели, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.
Российские удары 23 ноября
В ночь ghjnb 23 ноября (с 18:00 22 ноября) противник атаковал 153 ударными БпЛА типа "Шахед" (60 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк, Гвардейское, Чауда.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 вражеских БпЛА различных типов (42 из них – реактивные).
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 7 локациях.
На момент публикации сводки атака еще продолжалась.
Результаты боевой работы сил...
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Киев
Утром стало известно, что в Подольском районе обломки вражеской цели упали на нежилое здание, дальнейшего возгорания не было.
Черкасская область
Ночью силами и средствами ПВО над регионом было обезврежено 9 российских БпЛА.
Обращений по поводу пострадавших или повреждения имущества не поступало.
Как рассказывал OBOZ.UA, в Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж.
Погибли 11 человек, шестеро – ранены. Еще несколько человек могут оставаться под завалами. Двум пострадавшим удалось выжить под руинами дома.
23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки.
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