Россия создала новую модификацию "Молнии" с бензиновым двигателем и Mesh-модемом. Видео

Российские войска продолжают совершенствовать беспилотники типа "Молния". В одной из новых модификаций объединили бензиновый двигатель, Mesh-модем и качественную камеру на гимбале.

На соответствующую конфигурацию обратил внимание советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". В своем Facebook он опубликовал видео, на котором виден этот аппарат.

"На видео – разведывательная "Молния" с Mesh-модемом в конфигурации "точка – точка", камерой на гимбале и бензиновым двигателем. Раньше я не встречал таких конфигураций", – отметил советник президента.

Он объяснил, что бензиновая силовая установка обеспечивает беспилотнику большую дальность и продолжительность полета, а вероятно, также более высокую скорость.

Беспилотник "Молния". Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал об активизации применения российскими войсками ударных "Молний" с управлением по оптоволокну. Если сначала такие беспилотники появлялись на фронте лишь в единичных случаях, то со временем их стало значительно больше. Эти аппараты фиксировали на разных направлениях.

По словам Сергея Бескрестнова, дроны типа "Молния" могут лететь на высоте около 50 метров и достигать расстояния до 30 км в тылу Украины. Их сложно обнаружить из-за отсутствия радиосигнала, а малая высота полета затрудняет работу радиолокационных станций.

Также мы писали о появлении на фронте нового российского ударного беспилотника "Куб-10МЄ". По информации Бескрестнова, украинские военные уже второй месяц фиксируют такие аппараты в Изюмском и Купянском районах.

Дрон способен преодолевать более 100 км и развивать крейсерскую скорость 120 км/ч. Беспилотник также оснащен оптико-электронной системой наведения, которая позволяет атаковать движущиеся цели.