Россия в октябре понесла рекордные потери на фронте: ВСУ отбили более 160 км² территории – ISW

Российские войска второй месяц подряд теряли больше территории, чем смогли оккупировать. В частности, в октябре в целом по фронту чистые территориальные потери оккупантов составили чуть больше 27 км² – или около 0,88 км² в день.

Некоторых успехов войска РФ добились в Запорожской и Сумской областях, а вот на приоритетной для Кремля Донетчине контролируемая захватчиками территория сокращалась – и при этом потери врага в живой силе в октябре стали рекордно большими. Об этом говорится в материале Института изучения войны.

Россия теряет больше территории, чем захватывает

В сентябре и октябре россияне теряли позиции на поле боя.

По данным ISW, подкрепленным доказательствами, российские войска укрепили позиции или захватили 139,85 кв. км. При этом в октябре оккупанты потеряли 167,14 км² территории. Таким образом, чистые территориальные потери российских войск в октябре составили 27,29 км², или – 0,88 км² в день.

Российские войска добились успехов только в Сумской и Запорожской областях, теряя территорию на всех остальных участках линии фронта, включая приоритетную цель Кремля – Донецкую область.

Российские войска теряли позиции в октябре даже с учетом инфильтраций на не контролируемых ими территориях. Оккупанты понесли чистые потери в 76,38 кв.км в таких районах, что составляет в среднем -2,46 км² в день.

"Российские войска захватили 10 населенных пунктов общей площадью 5,86км², но украинские войска освободили или зачистили от российских диверсантов 11 населенных пунктов площадью 3,24 км²", – говорится в материале ISW.

Линия фронта

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Враг понес рекордные потери в живой силе

При этом российские войска понесли самые большие ежемесячные потери за всю войну в октябре 2026 года.

За территориальные потери они к тому же заплатили высокую цену.

Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска потеряли 54 400 человек убитыми или тяжело ранеными в октябре 2026 года – это четвертый месяц подряд, когда российские войска несли более 40 000 потерь ежемесячно и понесли самые большие общие потери за месяц за все время полномасштабного вторжения РФ.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди отметил, что российские войска несли самые большие потери на Добропольском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

"Российские войска продолжают нести значительные потери личного состава, теряя позиции, а нынешняя система формирования сил России продолжает набирать меньше солдат, чем необходимо для восполнения этих потерь. Эти факторы, вероятно, объясняют поворот президента России Владимира Путина к новой теории победы, основанной на использовании баллистических ракет большой дальности и реактивных беспилотников, чтобы заставить Украину капитулировать в течение зимы", – пояснили в ISW.

Аналитики подчеркивают: колоссальные потери живой силы и сокращение площади оккупированных территорий – очередное подтверждение того, что Россия утратила инициативу и наступательные возможности на большей части театра боевых действий.

"Российские войска сохраняют инициативу в непосредственной близости от Доброполья в Донецкой области, где они сосредоточили основную часть своих наступательных операций. Но украинские войска перехватили инициативу на Купянском, Лиманском и Александровском направлениях и оспаривают ее на западе Запорожской области", – констатировали в ISW.

В то же время аналитики уточнили: прогресс, которого удалось добиться россиянам на Добропольском направлении, незначителен, а для его достижения оккупантам пришлось привлечь значительные ресурсы и личный состав.

Однако даже захват Доброполья не позволит российским войскам значительно продвинуться в Донецкой области.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW предупредили, что Москва пытается вбить клин между странами Европы.

Для этого Кремль манипулирует телефонным разговором Путина с президентом Финляндии и премьером Норвегии.