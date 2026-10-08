Россия в результате удара по Прилукам убила семью с двумя детьми. Фото

В Прилуках Черниговской области в результате российского ракетного удара погибла семья Иванченко — отец, мать и двое их детей. Погибшим детям было 8 и 13 лет.

О гибели семьи сообщила страница "Их УБИЛА Россия". Также информацию обнародовали Прилукская гимназия № 9 и местные жители.

Погибшими являются 39-летний Александр Иванченко, его 37-летняя жена Юлия, 13-летняя дочь Ирина и 8-летний сын Максим.

Семья погибла во время удара по пятиэтажному жилому дому. Ракетный обстрел произошел 7 октября.

В учебном заведении отметили, что погибшие были родственниками Нины Михайловны Иванченко – сотрудницы гимназии. Таким образом, российский удар унес жизни сразу четырёх членов одной семьи.

Погибшие:

Александр Сергеевич Иванченко – 27 июня 1987 года рождения;

Юлия Владимировна Иванченко – 2 декабря 1988 года рождения;

Ирина Александровна Иванченко – 30 августа 2013 года рождения;

Максим Александрович Иванченко – 31 января 2018 года рождения.

В гимназии назвали трагедию невосполнимой утратой для семьи и общины. Также там призвали неравнодушных оказать финансовую поддержку близким погибших.

Кроме того, в результате российского удара по жилому многоэтажному дому в Прилуках погибсотрудник "Укрнафты" Игорь Чуб. Всю ночь спасатели работали на месте атаки и расчищали завалы.

Трехлетняя Злата после спасения из-под завалов многоэтажного домав Прилуках находится в областной детской больнице в Чернигове. Ее мать Екатерина также госпитализирована, тогда как отец ребенка во время атаки оставался дома в Линовице.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Прилуках Черниговской области утром 8 октября завершились поисково-спасательные работы на месте российского теракта. По состоянию на утро число жертв удара по многоэтажному дому возросло до 22 человек.

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