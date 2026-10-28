Россия ударила по Харькову: произошел пожар, есть погибший
РФ ударила по Харькову
Днем в среду, 28 октября, российская оккупационная армия нанесла удар по Харькову. В результате атаки, по предварительным данным, погиб один человек, также известно о двух пострадавших, возник пожар.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Он добавил, что враг ударил по Основянскому району.
Что известно
О дроновой атаке россиян чиновник сообщил в 12:54, позднее добавив, что на месте попадания начался пожар.
"Враг ударил боевым дроном по Основянскому району. Последствия уточняем... На месте попадания пожар", – написал Терехов.
Уже в 13:00 мэр сообщил о пострадавших. По состоянию на 13:11 известно об одном человеке.
В 13:17 Терехов сообщил о погибшем.
"Также поступает информация об одном погибшем", – отметил он.
По состоянию на 13:23 количество пострадавших увеличилось до двух.
"Подтверждена информация об одном погибшем, еще двое пострадали", – говорится в сообщении.
Сообщение.
Источник: Скриншот
Напомним, 27 октября российские войска также ударили дроном по многоквартирному жилому дому в Основянском районе Харькова. Тогда пострадали четверо человек, среди них – мальчик 4-х лет. После атаки РФ в доме были заблокированы люди.
Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия 26 октября нанесла серию ударов по жилым районам Харькова. В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Есть погибшие и раненые.