Россия ударила по Харькову: произошел пожар, есть погибший

Днем в среду, 28 октября, российская оккупационная армия нанесла удар по Харькову. В результате атаки, по предварительным данным, погиб один человек, также известно о двух пострадавших, возник пожар.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Он добавил, что враг ударил по Основянскому району.

Что известно

О дроновой атаке россиян чиновник сообщил в 12:54, позднее добавив, что на месте попадания начался пожар.

"Враг ударил боевым дроном по Основянскому району. Последствия уточняем... На месте попадания пожар", – написал Терехов.

Уже в 13:00 мэр сообщил о пострадавших. По состоянию на 13:11 известно об одном человеке.

В 13:17 Терехов сообщил о погибшем.

"Также поступает информация об одном погибшем", – отметил он.

По состоянию на 13:23 количество пострадавших увеличилось до двух.

"Подтверждена информация об одном погибшем, еще двое пострадали", – говорится в сообщении.

Сообщение. Источник: Скриншот

Напомним, 27 октября российские войска также ударили дроном по многоквартирному жилому дому в Основянском районе Харькова. Тогда пострадали четверо человек, среди них – мальчик 4-х лет. После атаки РФ в доме были заблокированы люди.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия 26 октября нанесла серию ударов по жилым районам Харькова. В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Есть погибшие и раненые.