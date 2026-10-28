Россия "встраивает" жителей оккупированной части Украины в свою военную систему, причем даже детей: захватчики пошли на новые хитрости

Страна-агрессор серьезно наращивает усилия по вовлечению населения временно оккупированных территорий Украины в войну. Причем для этого одновременно задействовал несколько механизмов, часть из которых пока позволяют избежать масштабной мобилизации. Но дьявол кроется в деталях.

Подробнее о ситуации – читайте в материале OBOZ.UA.

Под ширмой "резерва"

В тех областях Украины, часть которых находится под оккупацией, Россия продолжает не просто насаждать свои "порядки", но активно отправлять пушечное мясо на фронт. В том числе и обманным путем.

Например, сейчас полным ходом идет вербовка на контракт, но не только непосредственно в ряды "второй армии в мире". Оккупационные ресурсы с сентября усиленно рекламируют набор в так называемый добровольческий батальон "БАРС" (расшифровывается как боевой армейский резерв страны).

Это подразделение сформировано захватчиками в Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях, а также в Крыму. Он используется якобы только для защиты важных объектов оккупантов, а также как мобильные огневые группы для противодействия украинским дронам.

Жителям оккупированных территорий "БАРС" преподносят не как обычную военную службу, а мобилизационный резерв.

"Однако предложенные выплаты, вознаграждения за уничтожение техники и отдельное требование к специалистам беспилотных систем прямо указывают на привлечение "резервистов" к выполнению боевых задач",– говорят в Центре изучения оккупации.

Отдельного внимания заслуживает формулировка о "защите своего города". Российская пропаганда пытается представить службу в структурах страны-агрессора как местную самооборону, на самом деле жителей оккупированных украинских городов призывают вступать в формирования, подчиненные Министерству обороны РФ.

"Ставка на высокие выплаты, короткие контракты и возраст до 65 лет расширяет круг потенциальных кандидатов.

Отдельный набор специалистов беспилотных систем также показывает, что Россия ищет на оккупированных территориях не только стрелков, но и людей с техническими навыками", – добавили в ЦИО.

В Запорожской области к вербовке привлечен подконтрольный оккупантам кадровый центр. Контракты на 6, 8 или 12 месяцев оформляют через военкоматы в Мелитополе.Заявленные выплаты составляют от 209 до 344 тыс. рублей в зависимости от должности.

На Херсонщине и Донетчине оккупационные администрации рекламируют местный "БАРС" как возможность прохождения службы в пределах региона. Особенно показательно, что мужчинам призывного возраста контракт в этом формировании предлагают в качестве альтернативы срочной службе.

Например, помимо этого так называемый "глава администрации округа Донецк" Алексей Кулемзин еще и указывает, что "без направления на линию боевого соприкосновения". Судя по всему, желающих не слишком много, так как Кулемзин только в октябре разместил уже шесть одинаковых постов с призывами о вступлении в "БАРС".

Кулемзин усиленно вербует ме... Источник: скриншот Развернуть

Параллельно продолжает действовать российская система круглогодичного призыва, введенная в 2026 году – она распространяется и на оккупированные территории Украины.

"Военный учет, электронные повестки и деятельность призывных комиссий обеспечивают административную базу привлечения местного населения в российскую армию", – говорят в ЦИО.

По словам источника OBOZ.UA на оккупированной территории, несмотря на обещания не отправлять срочников на фронт, это все-таки происходит.

"Их вынуждают подписывать контракт (теперь это возможно не как раньше через полгода, а чуть ли не с первого дня срочки). Ну, а контрактника очень быстро отправляют в бой. Армии России нужно восполнять большие потери", – рассказал он.

По его словам, о доброй воле при заключении контракта речь не идет: "И слово "принуждение" очень мягкое, если описывать что там происходит. Давление колоссальное, срочников избивают, шантажируют (обещают кинуть "на подвал" отца или мать) и т.д. В общем, вариантов избежать этого – не много".

"С пеленок – в погоны"

Помимо этого, на оккупированной территории сейчас расширяется система милитаризации образования.

Например, 16 октября оккупационные власти сообщили о присяге воспитанниками кадетских классов пяти мариупольских школ.

Их программа предусматривает усиленную военную, строевую и физическую подготовку. По данным Центра изучения оккупации, часть классов связана со структурами Следственного комитета РФ.

Организованы кадетские классы и в школах других регионов. Например, в оккупированном Мелитополе в школе №15 они действуют под кураторством Росгвардии. Детей этих профильных классов обучают тактической, инженерной, медицинской, огневой и строевой подготовке. В программу также вошли военная связь, топография, радиационная, химическая и биологическая защита, техническая и военно-медицинская подготовка.

Помимо этого учащихся привлекают к пропагандистским мероприятиям, поддержке российских военных (включая сбор "гуманитарной помощи" для "освободителей" на передовой) и подвергают идеологической обработке.

Все это свидетельствует о постепенном превращении обычных учебных заведений в элемент системы подготовки будущего кадрового ресурса российских силовых структур.

По словам жительницы оккупированного Мелитополя, "обработка" школьников становится все сильнее. Женщина, сама в прошлом педагог, отдавшая воспитанию и обучению детей более 30 лет своей жизни, говорит, что сейчас с болью наблюдает за происходящим.

"Такое впечатление, что они (захватчики. – Ред.) готовы детям в пеленках нацепить погоны. Обрабатывают малышей в детсадах, а в школах уже происходит настоящая вакханалия. Тех, кто пришел с войной, называют героями и защитниками. Все больше времени во время учебы отводят военной подготовке. Как мне ни больно признавать, но мы теряем этих детей. Бесследно годы такой промывки мозгов не пройдут", – добавила она.

Детей готовят убивать. Источник: 1news.zp.ua

Тенденция прослеживается, мягко говоря, не радостная. В Центре изучения оккупации убеждены, что Россия создает на ВОТ постоянную систему воспроизводства военного ресурса. От подготовки детей в школах до привлечения взрослых через военкоматы и контрактные формирования. И это позволяет оккупационным властям постепенно увеличивать охват населения военными структурами без необходимости объявлять отдельную масштабную мобилизационную кампанию.