Россия убила супругов и их детей: в Прилуках прощаются с семьей Иванченко, погибшей под завалами пятиэтажного дома. Видео

В Прилуках Черниговской области на центральной площади города прощаются с семьей Иванченко, погибшей в результате российского ракетного удара 7 октября. Четверо членов семьи погибли под завалами пятиэтажного дома.

Об этом сообщает "Суспильне Новини". Медиа также опубликовало видео с места прощания.

Погибший Александр Иванченко работал машинистом "Укрзализныци". Вместе с ним погибли жена Юлия, дочь Ирина и сын Максим.

По информации Прилуцкой гимназии № 9, погибшие были родственниками сотрудницы учебного заведения Нины Иванченко — семьей брата её мужа. Российский удар унёс жизни сразу четырёх членов одной семьи.

Погибшие:

Александр Сергеевич Иванченко – 27 июня 1987 года рождения;

Юлия Владимировна Иванченко – 2 декабря 1988 года рождения;

Ирина Александровна Иванченко – 30 августа 2013 года рождения;

Максим Александрович Иванченко – 31 января 2018 года рождения.

Погибшая семья Иванченко, ст... Источник: "Суспильне Чернигов" Развернуть

Последствия удара РФ по Прилукам. Источник: ГСЧС

Разрушенный дом. Источник: ГСЧС

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российского ракетного удара по Прилукам погиб 45-летний сотрудник "Укрнафты" Игорь Чуб. Он работал помощником бурильщика в цехе капитального и подземного ремонта скважин.

Всего в результате российской атаки на город погибли 22 человека, среди них пятеро детей. Еще 54 человека получили травмы, в том числе семеро детей. Поисково-спасательные работы на месте попадания завершили утром 8 октября.