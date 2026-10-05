Россия нанесла удар КАБами по Харькову: есть погибшие и пострадавшие, под завалами здания могут оставаться люди

5 октября днем страна-агрессор Россия атаковала Харьков как минимум тремя КАБами. Враг поразил жилой дом в Слободском районе города, на данный момент известно о трех погибших и 25 раненых. Также оккупанты атаковали с помощью дрона заправку в Киевском районе города.

Об этом сообщил харьковский мэр Игорь Терехов. На месте российского удара вспыхнул пожар – горят складские помещения, повреждены также жилые дома, под завалами могут еще оставаться люди.

Что известно

О российской атаке Терехов сообщил в 14:46. Он отметил, что россияне сбросили на город как минимум три КАБа, под ударом оказался Слободской район Харькова.

Позже он сообщил, что на месте российских ударов возник пожар, повреждены жилые дома и складские помещения, есть информация о погибшем человеке.

"В результате ударов по Слободскому району есть пострадавшие, горят складские помещения, повреждены жилые дома. Обследование мест вражеских ударов продолжается", – написал Терехов.

Он добавил, что под завалами дома еще могут оставаться люди, поисково-спасательная операция продолжается.

Позже стало известно о трех погибших и 25 пострадавших.

"Число погибших возросло до трех", – написал мэр Харькова в 15:41.

Кроме того, Терехов отметил, что оккупанты нанесли удар боевым дроном по заправке в Киевском районе города.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье вечером, 4 октября, в Харькове "Бандероль" попала в многоквартирный дом. В результате атаки погиб человек, также есть раненые.