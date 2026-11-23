Россия ударила по многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие

Российские войска утром 23 ноября несколько раз ударили по Харькову. В одном из районов города под удар попала жилая многоэтажка.

Пострадали как минимум два человека. Об атаке сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Что известно об атаке войск РФ на Харьков.

О том, что ворог ударил реактивным дроном по Индустриальному району облцентра, Терехов написал в 06:33. А уже в 06:41 он сообщил, щчто россияне нанесли повторный удар по этому же району. На тот момент последствия атаки уточнялись

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А вот в Шевченковском районе оккупанты атаковали жилую многоэтажку.

"В результате удара по многоэтажке повреждены два десятка окон и несколько припаркованных во дворе автомобилей", – отмечал Терехов в 06:58.

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А уже в 07:04 Синегубов рассказал, что без пострадавших все же не обошлось.

"Вражеский "прилет" дрона по многоэтажке в Шевченковском районе. Зафиксировано попадание на второй этаж жилого дома. По предварительной информации, пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь", – отмечал чиновник.

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Как рассказывал OBOZ.UA, вечером 22 ноября российская оккупационная армия атаковала Днепр и Днепропетровскую область. Один из ударов по облцентру был направлен на депо электротранспорта. Там вспыхнул пожар.

Пострадала женщина, которая просто проходила мимо.