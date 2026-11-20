Россия ударила по дому-музею Кучмы на Черниговщине: произошел пожар. Фото

Утром в пятницу, 20 ноября, российские войска нанесли удар по Черниговщине. В результате атаки произошел пожар в доме-музее бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Что известно

Как сообщил чиновник, около 09:50 в селе Чайкино Новгород-Северской общины зафиксировали попадание российского беспилотника, предположительно FPV-дрона.

"В результате удара вспыхнул пожар в Доме-музее второго Президента Украины Леонида Кучмы", – написал он.

В результате атаки произошло возгорание. Источник: Facebook/Александр Селиверстов

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях атаки уточняется.

Пост. Источник: Скриншот

Карта. Источник: Google Maps

Напомним, в ночь на 20 ноября Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину на Украину. Государство-агрессор подняло в воздух стратегическую авиацию и запустило ракеты разных типов, также на украинские города летели ударные дроны.

Под атакой баллистики оказался Киев. Приоритетными целями врага стали столичные мосты через Днепр, а также критическая инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие.

Также во время массированной воздушной атаки РФ по Украине были нанесены удары по Львову. Целями оккупантов стали объект энергетики и железнодорожная станция. Известно о двух погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной воздушной атаки на Украину в Польшу залетели две крылатые ракеты и один реактивный дрон россиян. Одна из ракет взорвалась в 45 км от границы, момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения.