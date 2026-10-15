Россия ударила по Днепропетровщине: разрушен частный дом, есть погибшие

Ночью 15 октября российская оккупационная армия продолжила наносить удары по Днепропетровской области. Под утро враг ударил по частному дому в Новоалександровской громаде.

Вследствие атаки погибли два человека. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, на рассвете путинские войска атаковали Днепровский и Павлоградский районы. В Новоалександровской громаде в результате вражеского обстрела был разрушен частный дом. Жертвами атаки стали двое мирных жителей.

Также оккупанты нанесли повторную серию ударов по Павлограду. Там в результате обстрела загорелись несколько частных домов. На месте работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

По информации мониторинговых каналов, утром 15 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровщину авиабомбами. Воздушные силы ВСУ также писали о запусках КАБ в сторону региона.

Россияне применили авиабомбы. Источник: Скриншот

Последствия обстрела. Источник: Днепропетровская ОВА

Напомним, 14 октября российские войска нанесли массированный удар по Кировоградской области, в частности по Кропивницкому. В результате обстрела в областном центре погибли два человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска вновь нанесли удар по Ривному. В результате атаки пострадал жилой район города предприятия. Известно о восьми раненых, среди которых ребенок