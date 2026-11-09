Россия ударила по Харькову: в реанимации двухлетний мальчик, пострадали еще две женщины

В понедельник, 9 ноября, в Харькове в результате российской атаки беспилотником был ранен двухлетний мальчик. Ребенка госпитализировали, сейчас он находится в реанимации под наблюдением медиков.

Вражеский БпЛА ударил по Киевскому району города. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Кроме ребенка, за медицинской помощью обратились еще две женщины. Таким образом, число пострадавших в результате атаки выросло до трех человек.

Врачи оказывают раненым необходимую помощь. Состояние двухлетнего мальчика требует особого внимания медиков – он находится в реанимационном отделении.

Также в результате удара повреждены пять автомобилей и остекление одного из магазинов. Сейчас профильные службы работают над устранением последствий российской атаки.

Недавно российские войска снова били по Харькову. В Основянском районе города вражеский дрон попал в частный дом, там вспыхнул пожар, повреждены еще около 10 домов, хозяйственные постройки и автомобили.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская армия нанесла удары по Харькову беспилотниками типа "Бандероль". В результате атаки возник пожар в промышленном здании, загорелись около десяти автомобилей.