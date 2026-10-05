Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

В ночь на 5 октября Россия вновь обстреляла Харьков. Вражеские ракеты попали в Индустриальный район областного центра: в административном здании вспыхнул пожар, повреждены жилые дома и автомобили.

Погиб человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Что известно о последствиях атаки

Один человек погиб, еще как минимум шесть харьковчан пострадали в результате ночного ракетного удара ВС РФ.

"Этой ночью враг нанес ракетные удары по Индустриальному району города. Возник пожар: горели помещения двухэтажного административного здания, автомобили и мусор. Повреждены жилые и административно-производственные здания, автомобили", – отметили в ГСЧС.

К утру пожары были ликвидированы спасателями.

На местах вражеских ударов работали пожарные, пиротехники и психологи ГСЧС, а также сотрудники Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальщики.

Последствия ударов войск РФ... Развернуть

Последствия ударов войск РФ... Развернуть

Последствия ударов войск РФ... Развернуть

Последствия ударов войск РФ... Развернуть

Последствия ударов войск РФ... Развернуть

Последствия ударов войск РФ... Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента по вопросам технологий Сергей Бескрестнов призвал жителей Киева во время воздушных тревог не находиться у окон. Он также рассказал об установке в столице автоматических турелей для борьбы с реактивными "Шахедами".