Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу: зафиксировано попадание в жилой район, повреждены дома. Фото и видео

Во время массированной атаки 7 октября россияне нанесли удар по Полтавской области. В Кременчуге зафиксировано попадание в жилой район: повреждены многоэтажные дома.

Также под ударом оказалось одно из предприятий в Кременчугском районе. Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно о последствиях российской ракетной атаки в Полтавской области

Взрывы в Полтавской области и, в частности, в Кременчуге прогремели после 6 часов утра.

"Полтавская область подвергается массированной ракетно-дроновой атаке. В Кременчуге слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Берегите себя!" – призвал Дякивнич в 06:25.

Менее чем через час он сообщил, что враг снова бил по мирным жителям.

"Во время массированной ракетной атаки зафиксировано попадание по жилому району. Повреждены многоквартирные дома. Все службы направлены на место. Информация о пострадавших уточняется", – написал чиновник.

На месте вражеского удара в Кременчуге. Источник: Полтавская ОГА

На месте вражеского удара в Кременчуге. Источник: Полтавская ОГА

На месте вражеского удара в Кременчуге. Источник: Полтавская ОГА

На месте вражеского удара в Кременчуге. Источник: Полтавская ОГА

На месте вражеского удара в Кременчуге. Источник: Полтавская областная государственная администрация Развернуть

На месте вражеского удара в Кременчуге. Источник: Полтавская областная государственная администрация Развернуть

На месте вражеского удара в Кременчуге. Источник: Полтавская областная государственная администрация Развернуть

На месте вражеского удара в Кременчуге. Источник: Полтавская областная государственная администрация Развернуть

В сети также начали появляться кадры из города после удара.

Поврежденный дом

Последствия удара по Кременчугу. Источник: Х Кременчуг

Последствия удара. Источник: КРЕМИНЬ | НОВОСТИ | КРЕМЕНЧУК

Последствия удара. Источник: КРЕМИНЬ | НОВОСТИ | КРЕМЕНЧУК

Последствия удара. Источник: КРЕМИНЬ | НОВОСТИ | КРЕМЕНЧУК

Последствия удара. Источник: КРЕМИНЬ | НОВОСТИ | КРЕМЕНЧУК

Последствия удара. Источник: КРЕМИНЬ | НОВОСТИ | КРЕМЕНЧУК

Кроме того, российские войска нанесли удар по одному из предприятий Кременчугского района.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под ударом также находился Киев. Последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах столицы. В частности, в результате российского удара по гаражному кооперативу погибли два человека.